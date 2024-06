Las estrellas y sus dobles en la vida real, los gemelos y mellizos más famosos e inesperados

Hay actores, supermodelos y cantantes que no necesitan buscar dobles porque los tienen en casa, y si se intercambiaran, nos costaría mucho diferenciarlos... Y muchos reconocen haberlo hecho de niños.

En Hollywood, hay gemelos mundialmente conocidos, como las hermanas Olsen, que debutaron en televisión con tan solo unos meses, pero también hay otros completamente desconocidos, que prefieren llevar su vida detrás de las cámaras, aunque hayan hecho alguna aparición puntual como dobles. También hay historias de superación y de amor fraternal, como la de Ashton Kutcher y su mellizo, que a punto estuvo de perder la vida y, gracias a un trasplante, ha podido seguir adelante y formar una familia.

Sin irnos tan lejos, también tenemos gemelos idénticos en el cine español, como la cineasta Icíar Bollaín, que tiene una hermana llamada Marina, o el director Juan Antonio Bayona y su hermano y socio, Carlos, a los que han confundido en más de una ocasión en la alfombra roja.

Ashley y Mary-Kate Olsen

Son, por excelencia, las gemelas más conocidas de Hollywood y las hemos visto crecer en la pequeña pantalla desde que aparecieron, a finales de los 80, en la serie Padres forzosos, cuando tenían tan solo unos meses. Ahora tienen 37 años y, después de amasar una gran fortuna en la interpretación, cambiaron de rumbo y se adentraron en la industria de la moda como diseñadoras y empresarias.

Harry y Luke Treadaway

El actor británico Harry Treadaway, de 39 años, que dio vida a Frankenstein en la serie Penny Dreadful y a Roddy Llewellyn en The Crown, comenzó su carrera junto a su gemelo, Luke, en la película Brothers of the Head, donde interpretaron a dos hermanos siameses de una banda de punk. Desde entonces, han coincidido en obras de teatro, pero básicamente han seguido caminos separados.

Shawn y Aaron Ashmore

Como clones son los canadienses Shawn y Aaron Ashmore, tanto que, con toda seguridad, hemos pensado alguna vez que eran la misma persona. Al primero lo hemos visto en X-Men (Hombre de Hielo), The Following o The Boys; el segundo, que nació un minuto antes que su hermano, ha trabajado en Smallville, Veronica Mars, Regresión (con Alejandro Amenábar) y Locke & Key.

Julieta e Yvonne Venegas

Muchos aún desconocen que Julieta Venegas tiene una gemela, pero en el vídeo de su canción Lento, de 2004, aparecía Yvonne y ambas caminan por las calles de Tokio. Las dos han encaminado sus pasos en el mundo artístico, Julieta en la música e Yvonne en la fotografía, como sus padres.

Benji y Joel Madden

Los dos son músicos, fundaron la banda de rock Good Charlotte y sus respectivos noviazgos han ocupado muchos titulares. Benji fue pareja de Paris Hilton y está casado, desde 2015, con Cameron Diaz, mientras que Joel fue novio de Hilary Duff y está casado con Nicole Richie.

© @carlosbayona2022

Juan Antonio y Carlos Bayona

Es muy fácil confundirlos en la alfombra roja porque son como dos gotas de agua y, además, trabajan juntos y son inseparables. El director de La sociedad de la nieve y su hermano tienen juntos una productora, Películas La Trini, un nombre en honor al humilde barrio de Barcelona donde crecieron junto a sus dos hermanas y sus padres. Carlos es el más desconocido y trabaja también como DJ y productor musical.

Ashton y Michael Kutcher

Pocos saben que el actor casi deja su carrera para cuidar a su mellizo, Michael, nacido cinco minutos después que él con parálisis cerebral y una cardiopatía por la que tuvo que someterse a un trasplante de corazón a los trece años. Ahora, es un ejemplo de superación y fomenta la donación de órganos.

Scarlett y Hunter Johansson

Tres minutos más tarde que Scarlett, llegó al mundo su hermano Hunter. Han actuado juntos en una película de 1996 (Manny & Lo), pero sus caminos laborales se separaron. Mientras Scarlett se convertía en una de las actrices mejor pagadas, Hunter desvió su atención hacia la moda y la política.

Gisele y Patricia Bündchen

Más conocida es la excelente relación que une a Gisele con su hermana Patricia, quien ha estado en todos los éxitos de la modelo como su mánager. “Gracias, papá y mamá, por darme mis cinco mejores amigas”, escribió la top en una ocasión junto a una foto en la que salía junto a sus otras cuatro hermanas: Raquel, Graziela, Gabriela y Rafaela.

Isabella e Isotta Rossellini

Isabella Rossellini y su hermana, Isotta nacieron en 1958 y son hijas de la actriz Ingrid Bergman y el cineasta italiano Roberto Rossellini. Isabella (derecha en la imagen, en 1992) siguió la senda de sus padres y destacó como actriz y modelo, mientras que su hermana es profesora de Literatura.

James y Oliver Phelps

Son gemelos en la vida real y también lo han sido en la ficción, en el universo cinematográfico de Harry Potter, donde interpretaban a dos de los hermanos Weasley. No solo han trabajado juntos en esta saga, también lo han hecho como gemelos en Danny and the Human Zoo, Patchwork, 7 Days: The Story of Blind Dave Heeley y Última noche en el Soho. Además, han tenido juntos un pódcast y les gustan mucho los deportes. Sin duda, dos gotas de agua en todos los sentidos.

Kiefer y Rachel Sutherland

El hijo más conocido de Donald Sutherland, Kiefer, nació en 1966 junto a su hermana, Rachel, quien, a pesar de pertenecer al mundo del cine, ha preferido estar detrás de las cámaras, en producción. Mientras Kiefer ha triunfado con series y películas como 24, Reflejos o Los tres mosqueteros, su hermana se ha dejado ver en contadas ocasiones, una de ellas en esta imagen, de 2013, con su hermano y su madre, la actriz Shirley Douglas, que murió en 2020.

Linda y Leslie Hamilton

Eran tan parecidas que, en una de las escenas de Terminator: el juicio final, Leslie aparecía cuando uno de los robots tomaba la forma de Linda, quien interpretaba a Sarah Connor. Así que no hicieron falta efectos especiales para ‘clonar’ a Linda en esta película, con la que dio el salto a la fama. Esta fue la única incursión de su hermana en la gran pantalla, ya que se dedicó a la enfermería y falleció en agosto de 2021, a los 63 años.

Jon y Dan Heder

El protagonista de Napoleon Dynamite, que ha participado también en películas de humor como Blades of Glory, Jon Heder, de 46 años, es idéntico a su gemelo, Dan, quien también ha hecho sus pinitos en el cine. Ha aparecido en algunos cortos y ha trabajado en el departamento de efectos visuales de La leyenda del samurái (47 Ronin) y Al filo del mañana. Juntos han trabajado en la serie Sockbaby y son socios de su productora.

Icíar y Marina Bollaín

De nuevo, talento por duplicado. Mientras la más popular de ellas, Icíar, dirigió sus pasos hacia el mundo del cine como direc­tora, guionista y productora —también actriz—, la otra ha logrado una reconocida carrera como cantante, directo­ra y dramaturga. Marina residió muchos años en Berlín, la ciudad ‘fascinante’ que la enamoró de muy joven, en la que vivió en una casa okupa y donde terminó de estudiar y comenzó a trabajar. Ha realizado conciertos internacionales, grabado discos de música española y ha estrenado numerosos montajes y espectáculos infantiles. Además, es catedrática de Escena Lírica.