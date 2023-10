Rocío Laffón, anfitriona de excepción en un puente inolvidable junto a Victoria de Marichalar y más amigos

El puente de octubre con motivo de la Fiesta Nacional de España ha sido el momento perfecto para poner el broche de oro a la temporada de clima cálido para muchos, incluida Rocío Laffón y su círculo más cercano. La hija del jinete Manuel Laffón y sobrina nieta de la pintora Carmen Laffón ha recibido en su espectacular residencia de Sanlúcar de Barrameda a amigos como Victoria de Marichalar, Tomás Páramo y María García de Jaime, que se desplazaron al idílico destino acompañados por sus hijos. Con ellos ha disfrutado de unos agradables días de desconexión y tranquilidad antes de volver a Madrid, donde este lunes todos han retomado sus agendas repletas de compromisos profesionales. "Bendecida", ha expresado la radiante anfitriona en su perfil social, donde ha compartido un carrusel de instantáneas que condensan estas mágicas jornadas en buena compañía.

Reunión de amigos en un entorno de ensueño

En el mismo entorno donde hoy felicita el cumpleaños a otra gran amiga, Cayetana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, que sopla las velas de su 24 cumpleaños, a quien le unen, entre otros motivos, sus raíces sevillanas, Rocío recibió a inicios del puente a Victoria de Marichalar, su mejor amiga. Juntas dieron comienzo a esta encantadora escapada, a la que un día más tarde se unió la familia Páramo García de Jaime, quienes decidieron coger el coche para poner rumbo, con sus tres niños, Tomás, Catalina y el pequeño Federico, de seis meses, y de forma casi improvisada, al municipio gaditano donde Rochi, como la llaman sus amigos, y la nieta de don Juan Carlos les esperaban con los brazos abiertos. "Día 107 de un verano interminable. El jueves por la mañana nos levantamos en Madrid sin saber que esa misma noche dormiríamos en Sanlúcar. No es mito eso de que las mejores cosas ocurren sin planearlas", ha reconocido el influencer.

Ya en la vivienda, que cuenta con un amplísimo jardín con sensacionales zonas verdes, vistas panorámicas al mar, decoración mediterránea, flores en el tejado y piscina infinita, el grupo aprovechó para descansar, jugar con los pequeños, darse refrescantes chapuzones, tomar el sol, dar paseos por la playa, deleitarse con atardeceres con colores de postal, montar a caballo y degustar exquisiteces gastronómicas, entre otras actividades. "Hemos disfrutado mucho estos días", ha apuntado María, que ha tenido un regreso a la capital agridulce empañado por una conjuntivitis.

Una pausa en sus ocupadas agendas

Ha sido, sin lugar a dudas, una merecida pausa en medio de la ajetreada rutina del clan, que no hace más que encadenar éxitos profesionales en sus respectivas parcelas. Si el popular matrimonio está focalizado, además de en sus facetas de creadores de contenido, en su firma de ropa Himba Collection, en la que han lanzado una edición limitada de prendas orientadas a eventos, Victoria de Marichalar sigue consolidándose como una de las influencers más reputadas de nuestro país a sus recién cumplidos 23 años y sus looks son fuente de inspiración para miles de personas. Su pasión por la industria de la moda es tal que incluso confesó recientemente a ¡HOLA! que no descarta "la opción de poder desfilar algún día". Precisamente a su inseparable Rocío Laffón, también de 23 años y en julio terminó sus estudios de Educación Infantil Primaria con Pedagogía Terapéutica, la arropó en su debut en las pasarelas en la Semana de la Moda de Madrid.

Aquello fue un sueño inesperado, según la protagonista reveló en las páginas de ¡HOLA!, y al mismo tiempo un reto "súper emocionante" que no dudó en aceptar cuando sonó su teléfono: "Esto es una oportunidad efímera y quién sabe si surge otra... Hay que aprovecharla", expresó la joven andaluza, que vive en Madrid desde hace seis años, si bien recalcó que su auténtica vocación es ejercer como maestra. Ahora está inmersa en su rol de influencer, pues le están saliendo muchos proyectos en redes sociales y relacionados con el sector fashion, algo que le hace vibrar y sacar su mejor versión.

