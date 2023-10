El gran cambio de princesa Leonor en el Día la Hispanidad: de su primera vez a los 8 años a su aplaudido debut militar

Loading the player...

El 12 de octubre de 2014, la princesa Leonor acudía por primera vez al desfile militar con el que se celebra el Día de la Hispanidad. Con solo 8 añitos, la pequeña iba acompañada por su hermana Sofía. A ambas se les notaba visiblemente tímidas, escuchando en todo momento las indicaciones que les hacía su madre, la reina Letizia. La heredera al trono llevaba un vestido estampado en tonos rosas con volantes en el cuello y puños. Desde ese momento hasta hoy han pasado nueve años. Desde entonces, la Princesa ha experimentado un cambio radical, como se pudo comprobar el pasado jueves en el desfile cuando hacía su debut militar. El papel de Leonor fue impecable y muy aplaudido por toda la prensa especializada y la opinión pública. Dale al play y no te pierdas la evolución, año a año, de la hija mayor de los Reyes en el Día de la Hispanidad.

- El gesto de cariño de Victoria de Marichalar con su prima Leonor

- La sorpresa a la princesa Leonor durante el besamanos: invitan a sus compañeros de la Academia de Zaragoza

- Del saludo a las autoridades al homenaje a los caídos: el estreno de Leonor como militar en el 12 de octubre