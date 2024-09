Jennifer Lopez abre su álbum de fotos personal y comparte cómo ha sido su verano más difícil tras su ruptura con Ben Affleck

La historia de amor entre Ben Affleck y Jennifer Lopez ha acaparado en las últimas semanas todos los titulares después de salir a la luz que la pareja había puesto punto y final a su relación. Durante cuatro meses ocultaron que ya no estaban juntos y durante este tiempo ninguno de los dos se pronunció al respecto y ahora se preparan para vivir uno de los divorcios más caros de los últimos tiempos en Hollywood, ya que se estima que la fortuna de la pareja asciende a 500 millones de euros -350 de ella y 135 de él-. Tras un verano intentando pasar desapercibida y sin mostrar dónde ha estado, la estrella de la música ha compartido cómo ha vivido estos meses y quiénes han sido su refugio.

Jennifer Lopez solicitó el pasado 20 de agosto - después de dos años de matrimonio - la solicitud de divorcio con Ben Affleck, justo dos años después de su romántica boda en Savannah, cuando la cantante y actriz acudió en solitario a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles para hacer lo que, desde hacía meses, se venía barruntando: solicitar su divorcio de Ben Affleck. Ahora, la intérprete de This Is Me...Now, de 55 años, ha destacado los mejores momentos de su verano y sobre todo, lo importante que ha sido el apoyo de sus hijos, Emme y Max, de 16 años, así como su hermana: "Oh, fue un verano", ha escrito en su perfil público.

La cantante internacional ha mostrado un carrusel de fotografías que comienzan con un selfie frente al espejo en la que aparece vistiendo un jersey negro y un vaquero ajustado del mismo color y con el pelo recogido en una coleta en el baño de su casa. Una instantánea que va acompañada del siguiente mensaje: "todo se está desarrollando en el orden correcto y divino". Aunque la primera imagen era más invernal, en las siguientes ya sí que muestra sus planes, ya que como podemos ver, ha degustado de uno de los mayores placeres del verano: el helado. Sentada sobre una silla alta y apoyada en una barra, JLo disfruta de un cono con varias bolas de helado mientras luce un veraniego look en el que destaca un vestido de fondo blanco con dibujos en verde.

También observamos algunas de las actividades que ha realizado como pasar tiempo con su hermana Lynda, con quien ha querido inmortalizar este selfie juntas en un espejo, o preparándose un baño de burbujas para relajarse y desconectar por un tiempo de los problemas porque cabe recordar que Jennifer Lopez y Ben Affleck no tenían un acuerdo prenupcial, por lo que la pareja se verá obligada a dividir equitativamente las ganancias obtenidas durante los dos años que ha durado su matrimonio, de acuerdo con la ley de California, que establece que cualquier ingreso o activo adquirido durante un matrimonio pertenece a ambos cónyuges por igual. Esto incluye todos los ingresos obtenidos durante su unión, los bienes personales y los fondos de jubilación y ahorro.

Los mejores planes son junto a sus hijos, los gemelos Max y Emme, de 16 años, fruto de su relación con Marc Anthony. También podemos ver una instantánea de su gato escondiéndose entre unas mochilas de Super Mario Bross y a su perro tomando sol. También ha mostrado cómo es el pijama que está usando para dormir en blanco y rosa, ya que esta prenda luce un mensaje muy especial en su torso: "Bendita mamá".

Varias fotografías muestras los looks por los que ha optado este verano, como este precioso vestido blanco con una cinta roja oscura alrededor de su cintura con el que la artista está impresionante durante una velada sentada en la mesa de un restaurante. Un atuendo que ha acompañado con un bolso de cuero rojo y tacones a juego. JLo también ha presumido de cuerpazo con un selfie en el espejo de su baño en el que aparece con un bañador blanco. También ha querido mandar otro mensaje a través de una camiseta en la que se puede leer: "Está en flor y sin molestias, fuera de su alcance y en paz". Cabe recordar que la intérprete ha pedido al tribunal que cambiara su apellido legal de Affleck por el suyo de soltera, Lopez, reafirmando así que la decisión estaba tomada y que no había vuelta atrás. Además, en su petición de divorcio, asegura que hay "diferencias irreconciliables" que han provocado que sus caminos se hayan separado.

Así fue la historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Los caminos de Jennifer Lopez y Ben Affleck se cruzaron durante el rodaje de la película Gigli, en 2002. En ese entonces, la química entre los dos fue instantánea, pero la actriz estaba casada con el coreógrafo Chris Judd, por lo que sólo entablaron una amistad, pero ella siempre tuvo claro que tuvo un flechazo. La pareja se comprometió en 2003, y planeaba una boda en la casa que Ben Affleck tiene en Georgia, en donde reunirían a amigos y familiares para ser testigos de su amor. Sin embargo, la ceremonia se fue aplazando hasta ser cancelada, según ha comentado la artista, por el constante asedio de los medios sobre su relación. En enero de 2024, 'Bennifer', como se les conocía en las páginas rosas, se separaron, poniendo fin a su noviazgo y el compromiso.

Cada uno siguió por su lado su propio camino, no sólo profesional, sino también personal. Mientras que Ben encontraba un nuevo amor en Jennifer Garner, con quien formó una familia junto a sus tres hijos, Violet, Seraphina -hoy Fin- y Samuel; JLo se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a sus mellizos Max y Emme. Pero la historia entre Jen y Ben no había llegado a su fin y tras separarse de sus respectivas parejas, el 9 de abril de 2022, Jennifer Lopez confirmó que se había comprometido con Ben. Jennifer Lopez y Ben Affleck por fin hicieron realidad su sueño y se casaron de forma religiosa el 20 de agosto de 2022, precisamente en en la finca que el actor posee en Georgia, a orillas del río North Newporth, el lugar que habían elegido dos décadas atrás.

