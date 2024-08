Las rupturas más sonadas y millonarias: de Jennifer López y Ben Affleck a Angelina Jolie y Brad Pitt

Después de varios meses de rumores, la ruptura entre Jennifer López y Ben Affleck se ha hecho oficial después de dos años de matrimonio. La cantante y el actor no han podido superar su última crisis y han decidido separarse. Según el portal TMZ, la separación se produjo el 26 de abril, pero no se ha hecho oficial hasta ahora en los tribunales de Los Ángeles, siendo la artista la que ha pedido el divorcio. Una ruptura que se produce sin que tuvieran un acuerdo prenupcial, lo que significa que todo lo que han generado, económicamente hablando, estos dos años, es de los dos. Una situación que podría desatar en una disputa legal por los bienes, entre los que se encuentra una casa de 60,85 millones de dólares en Beverly Hills, California. Pero Jennifer López y Ben Affleck no son los primeros que protagonizan un polémico divorcio acaparando todos los focos a nivel internacional. Repasamos las rupturas más sonadas como Angelina Jolie y Brad Pitt.