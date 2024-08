Así es Kick Kennedy, la mujer a la que han visto con Ben Affleck tras romper con Jennifer Lopez

Muchos dicen que físicamente se parece a Jennifer Garner, la primera esposa de Ben Affleck y madre de sus tres hijos, por lo que este se habría fijado en ella irremediablemente y su corazón habría comenzado a latir más fuerte. Sea como fuere, Kick Kennedy es el nuevo nombre que se ha sumado en las últimas horas al terremoto mediático generado en torno al divorcio del actor y Jennifer Lopez.

© Getty Images Kick Kennedy, en una imagen de archivo

De momento no se ha confirmado qué tipo de relación mantienen, si son solo amigos o algo más, pero lo que es seguro es que se les ha visto juntos compartiendo momentos de ocio y relax. Entre esos lugares por los que han pasado, tal y como desvela Page Six , está el emblemático restaurante Polo Lounge del Hotel Beverly Hills, así como otros enclaves de la ciudad de Los Ángeles.

En dichos encuentros, según los testigos, el intérprete de 52 años se mostró de lo más entretenido y alegre al lado de la que es hija del político Robert F. Kennedy Jr. Actriz y activista (36), su apellido es ilustre donde los haya en la historia de Norteamérica, puesto que es además la sobrina nieta del que fuera malogrado presidente de Estados Unidos.

© kickkennedy

De nombre completo Kathleen, tiene cinco hermanos y su madre es Emily Ruth Black, quien estuvo casada con su padre desde 1982 hasta que se divorciaron en 1994. Como si de una maldición se tratara en su familia, Kick Kennedy también experimentó una trágica pérdida en 2018. Su novio, el heredero bancario y multimillonario Matthew Mellon, murió aquel año de un ataque al corazón en Cancún (México). El motivo, la ingesta de una potente droga antes de iniciar un proceso de desintoxicación que tenía previsto.

En lo académico y profesional, la también filántropa se graduó en Historia y Teatro de la Universidad de Stanford. Fue modelo y ha desarrollado su carrera en el mundo de la interpretación en conocidas series como Gossip Girl , The Newsroom y Curb Your Enthusiasm, o en la película Fear and Loathing in Aspen (2021). Otro de sus logros personales es el haber escalado el Monte Kilimanjaro en 2010 para crear conciencia sobre la escasez del agua, junto a los también actores Emile Hirsch y Jessica Biel.

© Getty Images

Ben Affleck habría perdido ya el contacto con los hijos de Jennifer Lopez

Cuando todo marchaba bien, se les veía hacer planos juntos y en armonía. Ahora, la cosa ha cambiado drásticamente. Al parecer, la ruptura de Ben Affleck y Jennifer Lopez trae también consigo que el actor habría perdido el contacto con los hijos de esta, según People , tras mudarse él a su casa de Brentwood (California). Se trata de los gemelos Max y Emme, de 16 años, fruto de la relación que mantuvo la cantante con Marc Anthony.

"No le han visto en mucho tiempo", cuentan sobre la relación distante del actor con los dos jóvenes. Por el contrario, la intérprete de El anillo y On the Floor sí que seguiría siendo cercana y viendo a los vástagos que el protagonista de Batman vs Superman tuvo con Jennifer Garner, que son Violet (18), Seraphina (15) y Samuel (12). En este sentido, se recuerda que la mediana de ellos estuvo con la artista en julio en su mansión de los Hamptons (Nueva York), y también JLO acudió un mes antes a la graduación del benjamín de la familia.