Ben Affleck recupera la sonrisa junto a sus hijos tras su divorcio de Jennifer López

Desde que saltó a la luz la noticia de la separación de Jennifer López y Ben Affleck, la cantante y el actor han acaparado todos los titulares a nivel internacional. De hecho, el último paso que dio la cantante de Jenny From the Block fue presentar ella misma la petición de divorcio en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles. Pero no solo eso, porque en dicha solicitud también ha pedido que su nombre fuera restituido por el de Jennifer Lynn Lopez, eliminando por completo el nombre Affleck de su apellido, el cual tomó como propio cuando se casaron el 17 de julio de 2022 en Las Vegas. Por su parte, el protagonista de Batman está centro en sus tres hijos: Violet, de 18 años, Seraphina Rose, de 15 años y actualmente se identifica como Fin, y Samuel, de 12 años. Las últimas imágenes que se tienen de él son paseando distendidamente con los dos pequeños por la calle, mientras mantienen una agradable conversación. Todos los detalles en el vídeo.