Lo que molestó a Ben Affleck de JLo y que nos revela el documental de la cantante

El pasado mes de mayo llegaba a la plataforma de streaming Prime Video la película documental La mayor historia de amor jamás contada. Un proyecto muy especial para Jennifer López (55) , puesto que la cantante, además de enseñar cómo fue el proceso de creación de su disco This Is Me… Now, mostraba a sus admiradores su faceta personal más desconocida. Más allá de la artista imparable, se veía a una mujer a veces vulnerable, pero, sobre todo, completamente enamorada de Ben Affleck (52), el hombre de su vida, su gran apoyo, romántico, cariñoso, atento, comprensivo, buen consejero y positivo.

© Amazon Prime

Sin embargo, a raíz de su anuncio de divorcio, los fans incondicionales de la cantante se han dado cuenta que la estrella de Batman y Air se sentía bastante molesto en algunas de las escenas. Una de ellas es cuando la diva del Bronx compartió con todo su equipo de músicos algunas de las cartas de amor encuadernadas que el actor le había escrito y que quería que fueran la base de sus nuevas canciones. "Este libro me lo regaló Ben en nuestra primera Navidad juntos. Es cada carta y cada correo que nos escribimos desde hace 20 años", declaró JLo. Al saber que esa parcela de su intimidad había quedado expuesta, Ben se mostró visiblemente incómodo. ¿Les has enseñado a toda esta gente las cartas? Dios mío", exclamó.

© Getty Images

Era entonces cuando la protagonista de Sucedió en Manhattan explicaba que el ganador del premio Oscar prefería mantener los asuntos relacionados con su relación en un discreto segundo plano. Algo que no siempre era posible, puesto que ella se inspiraba en sus vivencias a la hora de componer canciones. “Él me ama, sabe que soy una artista y me va a apoyar en todo lo que pueda porque sabe que no puede impedirme que haga música y que escriba. Pero eso no significa que se sienta cómodo siendo mi musa”.

© Getty Images

Cabe recordar que This is Me now cerraba un círculo vital que comenzó hace dos décadas con This is Me.. Then. La intérprete reconoció que este era su álbum favorito, no solo por su calidad y éxito, sino porque la mayoría de las canciones estaban dedicadas a Ben Affleck, que incluso llegó a salir en el videoclip de Jenny From The Block. 20 años más tarde, el actor volvió a ser su fuente de inspiración para temas como Midnight Trip To Vegas, donde se relatan algunos de los detalles de su enlace sorpresa en la ciudad del juego en julio de 2022.

© Getty Images

El fuerte carácter de Ben Affleck, ¿el motivo de su divorcio?

Fue el 21 de agosto, tras meses de rumores, cuando se confirmó que Jennifer Lopez había solicitado el divorcio. Según ha apuntado una fuente cercana al exmatrimonio a la revista estadounidense PEOPLE, la intérprete tomó está decisión porque no podía seguir haciendo frente al complicado carácter de su marido. “La verdad es que había mucho amor, pero, lamentablemente, Ben tenía muchos cambios de humor. Puede pasar de ser la personas más feliz y con más luz a alguien con un comportamiento oscuro”.

Ben Affleck recupera la sonrisa junto a sus hijos tras su divorcio de Jennifer López