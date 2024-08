Las 13 mejores series turcas de Netflix para hacer un maratón estas vacaciones

Si eres amante de las series turcas y ya has devorado todas las que emiten los canales en abierto o, simplemente, tienes ganas de más, estás de enhorabuena porque tenemos nuevas opciones para ti. Si, por el contrario, todavía no te has animado a descubrir este género tan de moda, te proponemos varios títulos de Netflix, un auténtico filón en este contenido, para que puedes elegir producciones de todo tipo para tu estreno en estas ficciones que cada vez ganan más adeptos y comprobar que van mucho más allá de las simples telenovelas

1 30 Şahmaran © Netflix La serie fantástica turca basada en una leyenda, que acaba de estrenar su segunda temporada, causa furor en Netflix. La ficción está protagonizado por dos rostros muy conocidos por los amantes de las ficciones otomanas: Serenay Sarikaya, a la que descubrimos en Medzecir y ahora vemos en Familia, y Burak Deniz, quien triunfó en nuestro país con Nuestra historia y Hayat: Amor sin palabras, junto a Hande Erçel. Se trata de una producción que mezcla aventura, amor, misterio, drama y fantasía y que está basada en el mito persa de la Reina de las serpientes y su amante humano, que puede encontrarse en el libro de Las mil y una noches

2 30 © Doğan Güneş Şahsu (Serenay Sarikaya) deja su vida en Estambul y viaja a Adana como profesora decidida a enfrentarse a su abuelo Davut, quien abandonó a su madre hace años, cumpliendo así la promesa que le hizo a su progenitora en su lecho de muerte. La joven se presentará en casa del anciano exigiéndole explicaciones sobre su repentina desaparición

3 30 © Netflix En el camino, la chica se topa con los Mar, una misteriosa y peculiar comunidad que afirma descender de Şahmaran. Los miembros de raza, que creen en el mito de Şahmaran -uno de los grandes símbolos del amor y la sabiduría-, esperan que con la llegada de la joven se cumpla una antigua profecía

4 30 © Netflix Maran (Burak Deniz) es el joven mitad hombre mitad serpiente encargado de hacer cumplir la leyenda. Él no creía en esta fábula hasta que conoce a Şahsu y su mundo se pone patas arriba. Desde que se crucen los caminos de ambos, ya nada volverá a ser igual

5 30 Medianoche en el Pera Palace © Salih Ercetin / Netflix Este drama con toques históricos te atrapará. Esra, a la que da vida Hazal Kaya, es una periodista que recibe el encargo de escribir un artículo sobre el legendario Pera Palace Hotel, ubicado en el distrito de Beyoğlu de Estambul. Cuando realiza una visita al conocido establecimiento para documentarse, se encuentra con un portal del tiempo en una habitación que la transporta al año 1919



6 30 © Netflix En el pasado, la joven se involucra rápidamente en una conspiración política contra el fundador de la Turquía moderna: Mustafa Kemal Atatürk. Junto a Ahmet (Tansu Biçer) el gerente del hotel, Esra debe preservar el curso de la historia y asegurar el futuro del país mientras se encuentra en una época convulsa. Cuando conoce al apuesto y enigmático dueño del club, Halit (Selahattin Paşalı), también se da cuenta de que, en 1919, nada es lo que parece y que todos intentan ocultar su verdadera identidad



7 30 The Gift © Netflix Si te gustan las series de misterio basadas en libros, no te puedes perder esta adaptación de la novela Dünyanın Uyanışı (El despertar del mundo) de la escritora turca Şengül Boybaş. Una producción, grabada en Estambul y en la región de Anatolia, que cuenta con tres temporadas de ocho episodios, cada uno de ellos de unos 45 minutos, protagonizados por Beren Saat, la estrella de Fatmagül

8 30 © Yigit Eken/Netflix La ficción sigue a Atiye (Beren Saat), una pintora joven y hermosa que lleva una vida perfecta en Estambul: está a punto de inaugurar su primera exposición; tiene una familia que la quiere y un novio rico y adorable con el que pasará por el altar. Sin embargo, su idílica existencia está a punto de cambiar con un descubrimiento realizado en el templo más antiguo de la Tierra, Göbekli Tepe

9 30 © Netflix Un arqueólogo llamado Erhan descubre un símbolo entre las ruinas que conecta a Atiye con este lugar de una manera muy misteriosa. Ahora, la chica pondrá su vida patas arriba y desencadenará una búsqueda para descubrir los secretos de su pasado escondidos dentro de esas antiguas ruinas

10 30 Love 101 © Netflix Si estás fascinado por el matrimonio formado por Pınar Deniz y Kaan Urgancıoğlu en Secretos de familia, te gustará saber que, la primera vez que los actores fueron pareja en la ficción, fue en esta serie de Netflix. Fue tal la complicidad y la química que derrocharon, que los productores de la serie que emite Antena 3 los domingos por la noche tras verlos juntos, tuvieron claro que tenían ellos tenían que ser los protagonistas de Yargi, en su idioma original

11 30 © Huseyin Bilgi / Netflix La historia de Love 101 comienza en el Estambul actual, cuando una mujer llamada Işık (Bade İşçil) llega a su antigua casa. Allí recuerda el pasado y a amigos de juventud. En ese momento, la ficción se traslada principalmente a 1998 y sigue a un grupo de jóvenes inadaptados de 17 años que se proponen mantener a Burcu (PInar Deniz), su profesora favorita, en la ciudad para que no les expulsen del colegio



12 30 © Huseyin Bilgi / Netflix Los chicos conspiran para que ella se enamore de Kemal (Kaan Urgancıoğlu), el nuevo entrenador de baloncesto, se casen y pueda elegir el destino que ella quiera. Pero, al hacerlo, no se dan cuenta de que en realidad están descubriendo el amor ellos mismos. A través de este viaje aprenderán que tienen más en común de lo que creen, que son más fuertes juntos que separados y que el amor no se puede fabricar

13 30 Mi otra yo © Netflix En esta historia se entremezclan temas tan universales como la amistad, el amor y las ganas de encontrar un futuro mejor en un nuevo lugar. En este drama, que consta de dos temporadas de ocho capítulos cada una, destaca la gran actuación de sus tres actrices protagonistas encabezadas por Tuba Büyüküstün, muy querida por el público español por sus trabajos en Sühan o La hija del Embajador, Boncuk Yilmaz (Sila) y Seda Bakan. La serie también te conquistará por la belleza de sus escenarios, puesto que está rodada a orillas del Mar Egeo, con el sol de occidente bajo la sombra de los olivos característicos de la zona

14 30 © Netflix La ficción narra los destinos entrelazados de tres amigas inseparables en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Ada, Sevgi y Leyla, son amigas desde sus días universitarios y su vínculo se ha fortalecido con el tiempo. Ada es una cirujana de renombre, Sevgi es una ambiciosa abogada y Leyla ha encontrado la felicidad en su familia. A pesar de sus vidas divergentes, su amistad ha sido un pilar constante e inquebrantable. Su estabilidad se ve repentinamente amenazada cuando a la letrada le diagnostican cáncer

15 30 © Netflix Enfrentando este desafío juntas, emprenden un improvisado viaje por carretera desde Estambul a la ciudad costera de Ayvalik, en el que Ada y Leyla se convierten en un apoyo fundamental en la lucha de Sevgi por la supervivencia. Aunque el tratamiento médico convencional es una opción, la abogada siente la necesidad de explorar otras alternativas. La idea es buscar una nueva forma de curación externa en el complejo espiritual de un gurú local llamado Zaman, quien lleva a cabo sesiones de constelación familiar. Lo que aún no saben es que sus vidas cambiarán durante esta aventura cuando descubran más sobre sus parientes, sus ancestros y otras versiones de sí mismas

16 30 ¿De quién huimos, mamá? © Netflix Este thriller, basado en la novela homónima de Perihan Mağden, se posicionaba el pasado verano entre las ficciones más vistas del gigante de streaming por méritos propios. La historia, llena de lujo, tensión, drama y acción, versa sobre una madre (Melisa Sózem) y su hija Bambi (Eylül Tumbar), ambas sin identidad real, que protagonizan una huida eterna de un lugar a otro por todo el mundo tratando de escapar de un misterioso pasado que acecha constantemente su presente



17 30 © Netflix Mientras huyen, las protagonistas viven en hoteles de lujo y tratan de pasar desapercibidas, algo que no les resulta una sencilla tarea ya que no pueden evitar llamar la atención de los huéspedes y del personal. Obligadas por las circunstancias, desconfían de todo el que se cruza en su camino, a los que consideran como una amenaza potencial. Ambas se mantienen en constante movimiento para evitar que las atrapen y cambian de identidad en cada nuevo destino para evitar ser descubiertas.



18 30 © Netflix Pero, cuando los moteles sórdidos empiezan a remplazar a los hoteles de lujo, queda claro que lo suyo no es un cuento de hadas. Y, al descubrirse la estela de muertos que dejan a su paso, se comprende que quizá la madre no es la presa, sino el cazador. ¿Cómo podrán escapar?



19 30 Andropausia © Netflix El drama familiar y la comedia absurda impregnan esta ficción. Yusuf es un padre de familia normal y corriente con dos hijos que acaba de darse cuenta de que le ha llegado la andropausia. Como la devoción por su amada esposa no hace más que crecer, el hombre decide hacer ciertos cambios y mudarse a una casa de ensueño

20 30 © Netflix Pero, una vez allí, su vida se enredará con las maquinaciones del rico propietario Mahmut Timucin, su violenta amante rusa Svetlana, su exmujer Sahinde, sus atractivas hijas gemelas y las rarezas de la hermana de Yusuf y su marido



21 30 Las alas de la ambición © Netflix La disputa entre una conocida presentadora de noticias y su nueva becaria es el eje argumental de esta serie que consta de tres temporadas. La joven Asli trata de demostrar su valía y su gran capacidad de aprendizaje con el objetivo de recibir los elogios de Lale, a quien idolatra desde hace tiempo. Para sorpresa de la chica, la presentadora no es como ella imaginaba y no tardará en descubrir su verdadera personalidad. La veterana conductora no está dispuesta a perder ni un minuto de sus apariciones en pantalla y hará lo posible para impedir que la muchacha prospere dentro de la cadena

22 30 © Netflix En la segunda temporada, la presentadora tiene que volver a empezar desde cero mientras que la jovencita está en todo lo alto, apostando por un programa más moderno. Pelearán por ocupar su lugar en el mundo laboral pero también por llamar la atención de Kenan, Ibrahim Celikkol, al que conocemos por series como Mi hogar, mi destino o Tierra amarga. En la tercera entrega, cuando una cara conocida se pone delante de las cámaras, se rompen viejas alianzas, se forman nuevas relaciones y se barajan de nuevo las cartas de los informativos



23 30 Fiebre cerebral © Netflix Esta serie que une el misterio con la ciencia ficción, está basada en la novela Sıcak Kafa (Cabeza caliente) de Afşin Kum. En un mundo asolado por una epidemia de locura que se propaga a través del idioma y el habla, el solitario exlingüista Murat Siyavus, refugiado en casa de su madre, es la única persona a la que, misteriosamente, la enfermedad no le afecta

24 30 © Netflix Perseguido por una implacable organización antiepidémica, Murat se ve obligado a abandonar la zona segura y a huir a través de las llamas y las ruinas de las calles de Estambul, donde busca el secreto de su 'cabeza caliente', una secuela de la enfermedad

25 30 El sastre © Netflix La mezcla de amor, drama y misterio hará que caigas rendido a los encantos de esta serie. La ficción sigue a Peyami (Çagatay Ulusoy ), un joven que, tras el fallecimiento de su abuelo, heredará de él, además de su negocio y su talento para coser, un secreto que se llevará consigo a Estambul y que deberá proteger con uñas y dientes



26 30 © Netflix El joven monta su propio taller y pronto recibe un encargo importante. Tiene que confeccionar el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo. Pero los tres tienen oscuros secretos que no tardarán en trastocar sus vidas. Así es como descubriremos la trama entrelazada de Esvet (Şifanur Gül), quien trata de escapar de una relación abusiva con Dimitri (Salih Bademci), llegando, de manera misteriosa, a la vida de Peyami



27 30 Gracias, ¿el siguiente? © Netflix Vamos con una ficción romántica. Tras una dolorosa ruptura, una joven abogada se lanza al complicado mundo actual de las citas. Recuperada de la traición de su primer amor con la ayuda de sus amigos y un chef muy guapo, Leyla Taylan (Serenay Sarikaya), una letrada de éxito, acepta el caso de la famosa tercera esposa Tuba Tepelioğlu, considerado el caso del año. En el otro lado se encuentra Cem Murathan, un asesino en serie de relaciones, que se ha divorciado de tres mujeres en 15 años. La chica defenderá apasionadamente a su clienta contra este narcisista. Pero esta pasión podría acabar dinamitando la situación

28 30 Un ladrón romántico © Netflix Alin, una agente de la Unidad de Arte de la Interpol, lleva tiempo tras la pista de un ladrón que roba cuadros muy valiosos de los museos mejor protegidos del mundo. No sabe quién es el delincuente, pero sí que su móvil no es el dinero. Tras varios años de persecución, la joven averigua dónde va a dar su próximo golpe este ladrón de guante blanco. La sorpresa es mayúscula al descubrir su identidad. Se trata de Güney, un empresario multimillonario de quien Alin estuvo enamorada y que desapareció del mapa cuando estaban a punto de casarse. Ahora no le queda más remedio que plantarle cara y pillarlo con las manos en la masa. Así comienza este relato de acción, aventuras, intrigas y amores



29 30 Hakan, el protector © Netflix Aunque sea la última de nuestras propuestas, fue la primera en llegar a Netflix ya que fue la primera ficción turca del gigante de streaming y consta de cuatro temporadas. También protagonizada por Çagatay Ulusoy, la serie narra la épica aventura de Hakan, un joven tendero cuya vida experimenta un tremendo vuelco tras descubrir que existe cierta relación entre él y una orden secreta ancestral consagrada a la protección de Estambul. Al comienzo de la historia, el hombre está muy lejos de ser un héroe; es solo una persona más en una metrópolis de 15 millones de habitantes donde se entremezclan Oriente y Occidente y el presente y el pasado