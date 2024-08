Katie Holmes habla por primera vez de la nueva etapa universitaria de su hija Suri Cruise

Poco o nada queda ya de aquel bebé que llegó a ser el más famoso del mundo y de aquella niña que acaparaba cámaras con sus estudiados estilismos, Suri Cruise se ha hecho mayor y en cuestión de días pondrá rumbo a la Universidad para orgullo pero también para preocupación de su madre, la actriz Katie Holmes, quien ya se encuentra planeando qué hará cuando su hija se vaya de casa y el 'síndrome del nido vacío' se cierne sobre ella.

© GTRES Suri paseando por Nueva York, donde reside junto a su madre

Suri, quien cumplió 18 años el pasado mes de abril, se graduó en junio en LaGuardia High School, de Nueva York, una escuela especializada en música y artes visuales y escénicas y lo hizo como Suri Noelle, obviando así el apellido de su padre, Tom Cruise, a quien no ve desde hace más de una década y haciendo un claro guiño a su madre, quien lleva ese segundo nombre.

© Getty Images Una de las últimas imágenes públicas de Tom Cruise junto a Suri tomada en Nueva York el 17 de julio de 2012

Tras obtener su diploma de la que dicen que es la escuela que inspiró la película Fama y a la que acudieron exalumnos tan conocidos como Al Pacino, Liza Minnelli, Jennifer Aniston, Adrien Brody, Timothee Chalamet o Nicki Minaj y disfrutar de unas semanas de descanso, Suri se encuentra ya ultimando los detalles de su viaje a Pittsburgh, en Pensilvania, para estudiar Danza en la Universidad Carnegie Mellon, a unos a unos 600 kilómetros de Nueva York, donde hasta ahora ha vivido junto a su madre.

© GTRES Suri ha decidido quitarse el apellido de su padre y hace llamarse Suri Noelle, aunque se desconoce si lo ha hecho de forma legal

"Estoy orgullosa de mi hija. Por supuesto, extrañaré la cercanía, pero estoy realmente orgullosa de ella y estoy feliz" declaraba la actriz de 45 años a la revista Town & Country. "Recuerdo cuando tenía esa edad, esa época de comienzos. Es emocionante aprender sobre uno mismo, y me encantaba esa época, así que me hace feliz pensar en ello de esa manera. Los miembros de mi club de lectura se van a enfadar por saber tanto de mí", comenta entre risas Kate en la edición de septiembre del magazine, quien tras reunirse con ellos cinco veces al año les propondrá una quedad a la semana para no echar tanto de menos a Suri.

© GTRES Suri Cruise se graduó el pasado mes de junio en LaGuardia High School, de Nueva York, una escuela especializada en música y artes visuales y escénicas

El destino universitario de Suri se reveló hace aproximadamente un mes y medio cuando fue fotografiada vistiendo una sudadera roja con el nombre de la universidad en un clip de TikTok que un amigo publicó antes de quitarla.

Carnegie Mellon cuenta con varios nombres notables en su lista de ex alumnos de la Facultad de Bellas Artes , entre ellos la actriz ganadora del Oscar Holly Hunter, de 66 años, la estrella de Hamilton Leslie Odom Jr., de 43 años, el ganador del Emmy Billy Porter , de 54 años, el actor de Star Trek Zachary Quinto , de 47 años, la estrella de Cheers Ted Danson, de 76 años, y el fallecido ícono del arte pop Andy Warhol.

© GTRES Suri Cruise junto a dos de sus perritos

Sin duda, esta aventura universitaria supondrá para Suri un doble reto, aprobar sus estudios y hacerse un hueco en este exigente mundillo así como poner a prueba su historia de amor con Toby Cohen, el chico con el que acudió al baile de fin de curso y junto al que fue "pillada" besándose en Central Park. La pareja permanecerá separada durante un tiempo por 800 kilómetros, pues mientras que Suri pone rumbo a Pensilvania, él tiene previsto trasladarse a Boston para estudiar en la prestigiosa Universidad Berklee College of Music.