Suri Cruise se hace mayor: primer amor, baile de graduación y nueva vida universitaria

Ha sido un año intenso y estos están siendo días frenéticos y muy emocionantes para Suri. Tras celebrar su 18 cumpleaños el pasado abril, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise, que no ve a su padre desde hace más de una década, acaba de graduarse en LaGuardia High School, de Nueva York, especializado en música y artes visuales y escénicas y situado muy cerca del Lincoln Center.

© GTRES

© GTRES Katie Holmes, una orgullosa madre en la graduación de su hija, que se marchará a estudiar a la Universidad Carnegie Mellon, a 600 kilómetros de Nueva York, donde ha vivido desde que tenía seis años. En el programa del acto, la joven aparecía como Suri Noelle, sin el apellido paterno, ya que hace más de una década que no ve a Tom Cruise.

La actriz, que la ha criado sola desde su divorcio, en 2012, vivió con orgullo el momento en el que "la niña de sus ojos" atravesó el escenario del United Palace Theatre, de Manhattan, para recoger su diploma, el pasado 21 de junio. Lo hizo como Suri Noelle, porque así aparecía en el programa del evento, obviando el apellido de su padre — en ese momento se encontraba en Londres— y con un claro guiño a su madre, quien lleva ese segundo nombre. Se desconoce si Suri ha cambiado legalmente el nombre, pero no es la primera vez que se hace llamar así. A sus 18 años recién cumplidos, aquella niña que acaparaba cámaras con sus looks en las calles de Man­hattan se ha hecho mayor y comienza ahora una nueva etapa. No será en la ciudad de los rascacielos, donde Katie Holmes hubiera querido que se quedara, pero tampoco tan lejos de su hogar, a unos 600 kilómetros —una distancia mínima con el tamaño de Estados Unidos—. Tras el verano se mudará a Pitts­burgh, en Pensilvania, para estudiar Danza en la Universidad Carnegie Mellon.

Suri y su novio han compartido curso en el instituto de Nueva York y, tras el verano, llegará su primera sepa­ración, ya que él estudiará Música en Boston

© GTRES

© GTRES Sobre estas líneas, Suri y su primer amor, su compañero de instituto Toby Cohen, fotografiados en Central Park

© GTRES

Mientras, todos los ojos se posan en la guapa adolescente y su compañero Toby Cohen, su pareja en la fiesta de prom (esa americana tan típica en la que te invitan al baile de fin de curso), en la sala Ascent Lounge. Tras ser fotografiados con un grupo de estudiantes en buena sintonía, los medios se preguntaban si podrían ser más que amigos, y la respuesta llegó poco después a modo de contundente y apasionado beso en Central Park. Sin embargo, la pareja está a punto de enfrentarse a su primera gran prueba de amor, ya que Cohen se encamina hacia el mundo de la música y tiene previsto trasladarse a Boston para estudiar en la prestigiosa Universidad Berklee College of Music. Serán 800 kilómetros los que separen a la joven pareja en un momento crucial de sus vidas.