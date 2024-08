El esperado encuentro de Jennifer López y Ben Affleck tras más de dos meses separados

Aún hay esperanza para seguir creyendo en su historia de amor. Jennifer López y Ben Affleck se han reencontrado después de casi dos meses separados. Según ha confirmado una fuente a People, la cantante se desplazó este pasado domingo 11 de agosto hasta la casa que el actor tiene alquilada actualmente en Brentwood, California, donde permaneció alrededor de cinco horas.

Al día siguiente de este esperado encuentro, la artista fue vista junto al hijo pequeño de Affleck, Samuel, de 12 años, disfrutando de una jornada de compras en un conocido centro comercial de Beverly Hills, lo que alimentó, aunque fuera ligeramente, los rumores de un posible acercamiento entre la pareja.

Según esta misma fuente, Jennifer, quien es madre de los mellizos Max y Emme, de 16 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, quiere pasar tiempo de calidad con los tres hijos que su marido tuvo con Jennifer Garner, antes de que pongan fin a sus vacaciones de verano y los dos pequeños (Seraphina, de 15 y el ya mencionado Samuel, de 12) vuelvan al colegio y Violet, de 18, inicie la universidad. "Solo porque ella no está con Ben no significa que a ella no le importen los chicos", dijo esta fuente.

La cantante, quien el año pasado pasó meses buscando una casa acorde para su 'modern family' siempre se ha mostrado muy cercana a los hijos de Ben y nos consta que el cariño es recíproco. De hecho, el mismo día en el que se produjo la reunión de la pareja, la hija mayor del actor se dejó ver luciendo el mismo vestido que la cantante usó durante su cita de San Valentín con Ben en 2023, casi un año antes de que comenzaran a surgir los rumores de problemas matrimoniales entre ellos.

La pareja, que hasta ahora ha guardado silencio en cuanto a un supuesto divorcio, fue vista por última vez el 30 de mayo, cuando asistieron a la graduación de secundaria de Violet tras no haber sido vistos juntos anteriormente en 47 días.

La noticia de la visita de Lopez a Affleck se produce tan solo unos días antes de que el actor celebre su 52 cumpleaños este 15 de agosto y semanas después de que el matrimonio celebra por separado tanto su segundo aniversario de bodas como el cumpleaños de la cantante avivando así aún más las habladurías sobre su supuesta crisis.

Sin embargo, hay una fecha marcada en el calendario en la que podría darse el esperado encuentro público de la pareja, y no tiene que ver con ninguna celebración familiar, sino más bien con un compromiso profesional. Pues el próximo mes de septiembre dentro de la celebración del Festival de Cine de Toronto, el cual se llevará a cabo del 5 al 15 de septiembre se estrenará la película Unstoppable, donde ella es la protagonista y él ejerce como productor.

Meses antes de que se produjera un distanciamiento entre ellos, este estreno hubiera sido la oportunidad perfecta para ver a la popular pareja intercambiándose miradas cómplices y gestos de cariño en la alfombra roja, tal como lo hicieron antes y después de casarse. Sin embargo, la situación ahora es muy diferente y nadie tiene la certeza de cómo será el encuentro o si realmente se producirá el encuentro

Lo que es casi 100% seguro es que Jennifer acudirá a la cita, pues es la gran estrella de la película, pero en cuanto a Ben, no está muy claro si decidirá finalmente colocarse frente a los focos. Él mismo ha admitido en numerosas ocasiones que no le gusta la exposición pública, y dadas las circunstancias, es probable que quiera evitarlo a toda costa, por lo que es probable que delegue este protagonismo en su amigo y socio Matt Damon junto al que trabajó en esta cinta.

De momento, lo que sabemos es que el matrimonio se ha deshecho de la mansión que compraron juntos en Beverly Hills por 55,6 millones de euros en 2023 y que Ben se ha compró un apartamento en Los Ángeles por 18.7 millones de euros , al que, aun, al parecer no se ha mudado. Jennifer, por su parte, aún continúa buscando casa. Lo que no se sabe es si será junto él o sin él.