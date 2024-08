El incómodo momento que podrían vivir Jennifer Lopez y Ben Affleck dentro de unas semanas

Mientras seguimos sin saber cómo terminará la historia de Jennifer Lopez y Ben Affleck, los actores van a tener que enfrentarse dentro de poco a una 'prueba de fuego'. El mes que viene, la intérprete de Waiting for tonight y el protagonista de Batman podrían coincidir en el Festival de Cine de Toronto, que se celebrará del 5 al 15 de septiembre.

¿El motivo? El estreno mundial de la película Unstoppable en la que ella es la protagonista y él ha trabajado como productor. Hace unos meses hubiera sido una ocasión perfecta para verles derrochar amor, besos y gestos cómplices como solían hacer, sin embargo, tal y como están las cosas ahora no sabemos qué pasará.

Todo apunta a que Jennifer acudirá porque es la gran estrella de la cinta, pero no está claro que Ben vaya a dejarse ver en la alfombra roja. El actor y su gran amigo y socio Matt Damon, confiaron en este proyecto después de que se quedara en stand by por culpa de la pandemia.

Con su productora Artists Equity, que fundaron en noviembre de 2022, los actores consiguieron sacar adelante Unstoppable, un emotivo drama deportivo que está inspirado en la historia real de Anthony Robles, un universitario que sueña con convertirse en luchador profesional.

La cinta de Amazon MGM se estrenará en cines en diciembre, pero será en el Festival de Toronto donde sea presentada por primera vez. Junto a Jennifer Lopez, completan el reparto Jharrel Jerome (Moonlight), Bobby Cannavale (Nine Perfect Strangers, Vinyl, Boardwalk Empire), Michael Peña (Fury, A millones de kilómetros) y Don Cheadle (Iron Man, Ocean's Thirteen).

En Unstoppable veremos, además, a una JLO muy diferente luciendo una transformación radical. Tal y como puede apreciarse en la primera imagen de la película, la artista lleva una larguísima melena de color oscuro que nada tiene que ver con su color de pelo habitual.



Se trata de una película que tenía un significado especial para Jennifer y Ben, ya que habían podido volver a trabajar juntos después de tantos años, pero quizá ahora ya no es lo mismo. De poder ser algo bonito e incluso romántico, se ha terminado convirtiendo en un proyecto un tanto agridulce que va a ponerles en una tesitura bastante delicada.

En los créditos de la película aparece también Elaine Goldsmith-Thomas, socia y gran amiga de Jennifer. Junto a su mánager Benny Medina, Elaine ha sido uno de los pilares fundamentales para la cantante tanto en lo personal como en lo profesional, ya que han trabajado juntas en muchos proyectos: desde películas como Sucedió en Manhattan, Obsesión, Jefa por accidente, Una boda explosiva, Mother y Atlas; pasando por series como Shades of blue, hasta documentales (Jennifer Lopez: Dance Again, Jennifer Lopez: Halftime) y, más recientemente, This Is Me... Now: Una historia de amor.