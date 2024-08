La pista que ha hecho saltar los rumores de compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco

Una inocente imagen (al menos eso parecía a simple vista) ha hecho saltar los rumores. ¿Se han comprometido Selena Gomez y Benny Blanco? Los fans de la intérprete no pueden contener su curiosidad después de ver un detalle en los perfiles de la cantante que apuntaría a que ha decidido dar un paso más en su relación.

Ha sido después de que compartiera una imagen vestida de blanco, con un traje ajustado y de una tela brillante, con un hombro al descubierto. Selena se hace un selfie, en el que tras ella se ve a Benny, y coloca (¿intencionadamente?) dos corazones sobre la mano izquierda, concretamente sobre su dedo anular, donde podría llevar el anillo de compromiso. “Una noche fuera” escribe en la instantánea. Las especulaciones se han multiplicado pues esta foto se ha visto como una confirmación sin palabras.

Aunque la intérprete no ha hecho comentarios, son muchos los que ya aventuran un posible compromiso que pondría el broche a poco más de un año de relación. No ha sido fácil para la pareja mostrar su amor pues no han sido pocas las críticas que han recibido de parte de los fans. Muchos no ven en Benny la pareja ideal para Selena y así lo han manifestado. No les gustan por ejemplo algunos comentarios o actitudes del productor hacia la artista.

Ajenos a las opiniones, se han mostrado siempre muy unidos y enamorados, dejando claro que van a apostar por su amor. Selena, que hace unos días celebraba sus 32 años con una fiesta privada a los pies de la playa, está viviendo una de las etapas más bonitas, tanto a nivel profesional como personal. Está construyendo un imperio musical lanzando pegadizos temas, pero también en el terreno de maquillaje gracias a su marca Rare Beauty que se ha colado en los tocadores más exigentes. Sin olvidar Wondermind, un espacio que se lanzó en 2022 donde los suscriptores reciben contenidos de expertos y acceso a una comunidad con conversaciones sobre salud mental.