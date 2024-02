¿Fan antes que novio? Benny Blanco enseña un autógrafo de Selena Gomez de hace más de 15 años

Puede que la suya sea una de las relaciones más inesperadas con las que cerrábamos el 2024. El pasado diciembre, Selena Gomez confirmaba a través de unas imágenes su relación con Benny Blanco, el músico de 35 años que ahora ocupa su corazón. Y, aunque algunos de sus seguidores al principio se mostraron reacios a su romance por un desafortunado comentario que el productor realizó en 2020 a modo de indirecta, parece que no ha sido ningún impedimento para que sigan juntos y felices. "Me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta", llegó a decir la cantante, describiéndole incluso como "lo mejor que me ha pasado en la vida". Desde entonces, se les ha visto juntos en entregas de premios, en citas cuyos fragmentos publican en redes e incluso en planes de cuatro con Nicola Peltz y su marido Brooklyn Beckham.

Y, si todavía quedaba algún fan receloso con este romance, puede que el último gesto de Benny Blanco les haga cambiar de opinión. Hace unas horas, el empresario compartía en sus redes una divertida imagen en la que sostenía un póster firmado por más ni menos que su propia novia. Se trataba de una foto en la que una jovencísima Selena Gomez aparece posando como Alex Russo, el personaje de Los magos de Waverly Place, la serie que se estrenó en Disney Chanel en 2007 y que catapultó a la también actriz a la fama.

Al fondo podemos ver a Selena tapándose el rostro con la mano, entre avergonzada y divertida, recordando aquella época. "Rock on! XO", se puede leer en la dedicatoria que ella misma escribió hace unos 15 años, algo así como "¡Dale caña! Abrazos y besos". Una imagen que no ha pasado desapercibida para los seguidores de ambos: "Lo siento, pero esto es demasiado adorable. Benny recibiendo un autógrafo de Alex Russo y Selena sonrojándose", comentaba una usuaria en X (antiguo Twitter).

Parece que la protagonista de Solo asesinatos en el edificio se encuentra más feliz que nunca al lado de Blanco, a quien conoció en 2014 cuando trabajaron juntos en la canción Same Old Love. "Él lo es todo para mi", ha llegado a escribir Selena sobre su pareja, alegando que no se dejará influir por las críticas negativas de nadie.