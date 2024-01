Selena Gomez reinventa la tendencia de la raya diplomática y la lleva al extremo con su último look

No es que el estilo de Selena Gomez no haya llamado nunca la atención, pero la realidad es que tampoco ha sido de los más aclamados de las alfombras rojas. Hasta ahora. Su aparición en los pasados Globos de Oro, en donde lució un mini vestido rojo con aberturas y escote halter que dejó a todos con la boca abierta, ha confirmado que la protagonista de Solo asesinatos en el edificio, tiene mucho que decir en cuanto a moda se refiere.

La actriz y cantante cuenta desde hace meses con la ayuda de Erin Walsh, una de las estilistas más aclamadas de Hollywood y que es la encargada de crear los maravillosos looks que vemos siempre en Anne Hathaway, Ashley Park o Jessica Alba, y el buen resultado salta a la vista, tal y como hemos podido comprobar con su último atuendo.

-Selena Gomez protagoniza el beso más esperado de la fiesta de los Globos de Oro, ¡fuera de cámara!

Selena Gomez ha sido una de las estrellas que no han querido perderse los premios AFI 2024, unos galardones organizados por el Instituto Estadounidense de Cine que reconocen las 10 mejores películas y las 10 mejores series del año. Y allí, en el hotel Four Seasons de Los Ángeles en el que también pudimos ver a Margot Robbie, Emma Stone o Jennifer Aniston, la ex actriz de Disney brilló al reinventar una tendencia que no esperábamos.

La intérprete optó por un traje de raya diplomática firmado por el diseñador italiano Giuseppe di Morabito y lo que más llamó la atención no fue que se decantara por un dos piezas para ir a un evento, sino que lo hiciera con este estampado y con esta versión con influencias Y2K gracias al corsé -largo- que decidió llevar por fuera de los pantalones.

Es cierto que este print tan característico de los looks formales de oficina resurgió como tendencia imprescindible la temporada de Otoño/ invierno de 2022 y desde entonces sigue estando en lo más alto, pero nunca habíamos visto su versión más atrevida ¡y menos en unos premios de cine!

-Selena Gomez se sincera sobre sus tratamientos estéticos y el polémico pasado de su nuevo novio

Para completar este estilismo que no esperábamos, pero con el que sin duda nos ha convencido, Selena Gomez añadió un cinturón con el sello de Versace, con el que marcar aún más su figura. ¿Su beauty look? Un maquillaje sencillo y natural con el que dio protagonismo a las pestañas y a unos labios nude y dejó su melena suelta y peinada hacia un lado.