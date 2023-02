Ashley Park ('Emily in Paris') es el nuevo fichaje de la serie que unirá a Selena Gomez y Meryl Streep

Selena Gomez está en su mejor momento, tanto a nivel profesional como personal. Del éxito avasallante de Rare Beauty, su imperio cosmético, al rodaje de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio, parece que la intérprete de Come and get it no para de sumar nuevos retos. Sin embargo, sus fans tendrán que esperar todavía hasta, por lo menos, finales del verano para disfrutar de los próximos episodios de la serie. Y es que la expectativa es máxima, especialmente desde que Ashley Park, la actriz revelación de Emily in Paris, será una de las protagonistas.

- Quién es Ashley Park, la protagonista de Emily in Paris que inspirará tus próximos looks

Confirmado: Ashley Park ha llegado para quedarse

Así lo confirmó la actriz en redes sociales, con un divertido vídeo en el que aparece asustada, de la mano de Selena Gomez, ante la presencia de un sorprendido y para nada amenazante Martin Short, coprotagonista de la serie. "Asesinatos?? ¿¿¿¿EN ESTE EDIFICIO???? tan emocionada de unirme a este elenco matador (juego intencionado de palabras) compuesto por humanos increíbles", reza la descripción que acompaña al 'clip', que fue compartido a su vez por el perfil oficial de Solo asesinatos en el edificio y ya alcanza los 250.000 'me gusta'. De acuerdo con el portal de entretenimiento Deadline, Park interpretará a Kimber, una estrella de Broadway y nueva residente del edificio Arconia.

- Selena Gomez comparte de nuevo la foto que ocultó a sus seguidores en redes sociales

El nuevo fichaje VIP de Solo asesinatos en el edificio

La fama de Ashley Park ha crecido como la espuma desde que se hizo con el papel de Mindy Chen, mejor amiga del personaje de Lily Collins en la exitosa Emily in Paris, pero esta intérprete de ascendencia coreana llevaba una década cosechando logros en Broadway, pues se especializa en teatro musical. Es por ello que, cada vez que puede, derrocha su talento como cantante en la serie de moda de Netflix y ahora, en el proyecto encabezado por Selena Gomez, llevará sus propias vivencias a la ficción.

Su fichaje llega en un momento ideal, justo después de que la intérprete de Love you like a love song se convirtiera en la mujer con más seguidores de Instagram, superando así a Kylie Jenner con 384 millones de usuarios, hecho que sin duda sumará una cantidad importante de espectadores a la nueva entrega de Solo asesinatos en el edificio.

- El armario de Selena Gomez en su última serie

La tercera temporada, escrita a la manera de una novela de Agatha Christie o una partida intensa de Cluedo, ha preparado un elenco repleto de estrellas que garantiza, de antemano, ratings de infarto para Disney +. Paul Rudd, Jason Avery y la legendaria Meryl Streep fueron los primeros en anunciar su incorporación a esta comedia dramática, que recientemente pudo presumir de varias nominaciones a los Globos de Oro y a los Premios Emmy.

Desde su estreno en el verano de 2021, Solo asesinatos en el edificio ha cautivado a las audiencias de todas las edades con su divertida trama colmada de giros argumentales: tres extraños que comparten una obsesión por los crímenes se ven envueltos inesperadamente en uno cuando comienzan a investigar la muerte de un vecino. ¿Tú también te mueres de ganas por verla?