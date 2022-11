Selena Gomez revela sus secretos más íntimos en un emocionante nuevo proyecto

Selena Gomez está viviendo su mejor etapa en todos los sentidos. Prueba de ello son el éxito de su firma de cosmética Rare Beauty, el rodaje de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio o la imagen del millón de likes que confirma su buena relación con Hailey Bieber. El camino, sin embargo, ha sido duro y la nativa de Texas ahora desvela sus secretos más íntimos en un desgarrador documental, donde relata su diagnóstico de lupus, su batalla contra la depresión y las dificultades que ha tenido para desvincularse por completo de su ex, Justin Bieber.

Selena lanza su proyecto más íntimo

Su retorno a la música, el sencillo My Mind & Me, detalla el viaje de superación que ha tenido que recorrer para hacer las paces con su salud mental: "Mi mente y yo, a veces no nos llevamos bien / y se hace difícil respirar pero no cambiaría mi vida", reza la letra de la canción que acompaña al recién estrenado documental de la artista, Selena Gomez: My Mind & Me, que vio la luz en la plataforma Apple TV+ este viernes. Lució espectacular en la premiere del proyecto, donde llevó un vestido asimétrico satinado de color morado, de la firma Rodarte, con salones de pedrería, de Paris Texas, y joyería de diamantes multicolor, cortesía de David Webb.

Se sincera sobre la bipolaridad y su relación con Justin Bieber

En 2020, durante una transmisión en directo de Instagram junto con la también exestrella de Disney, Miley Cyrus, Selena confirmó públicamente que le habían diagnosticado trastorno bipolar apenas dos años antes, en 2018. Ocurrió cuando se encontraba en plena realización de su gira Revival Tour y comenzó a "escuchar voces que solo se hacían más y más fuertes".

En el documental, describe que pasó a sufrir episodios maníacos, seguidos de un período depresivo que no le permitía levantarse de la cama. La gira finalmente fue cancelada después de 55 conciertos y Selena se internó en un centro de tratamiento por psicosis, según detalla su asistente Theresa.

“Voy a ser honesta, no quería ir al hospital” -explica Selena en una sentida escena del documental- “No quería hacerlo, pero tampoco quería estar atrapada en mi mente". Desde entonces, Gomez se ha comprometido a cambiar las realidades de miles de personas alrededor del mundo: fundó el Rare Impact Fund con el objetivo de recaudar alrededor de 100 millones de euros para la defensa de la salud mental en Estados Unidos y lanzó Wondermind, una web informativa enfocada en lo que ella llama mental fitness. “No estaría aquí si no fuera por el brote psicótico, si no fuera por el lupus, si no fuera por mi diagnóstico”, reveló a la revista Rolling Stone en una emotiva entrevista tras el estreno de Selena Gomez: My Mind & Me.

Taylor Swift, su amiga incondicional

Su proceso de recuperación fue precisamente un detonante para la relación que mantenía en ese momento con Justin Bieber, que inspiró la canción Lose you to love me y a la cual pusieron fin después de ocho intermitentes años acaparando portadas. Tuvo que enfrentarse, entonces, a un profundo sentimiento de soledad, aunque no sin la ayuda de una amiga incondicional: "Nunca encajé en el grupo cool de chicas que son celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor Swift, así que recuerdo sentirme como si no perteneciera".

La intérprete de Midnight Rain fue una de las invitadas VIP a la exclusiva fiesta por los 30 años de Selena el pasado mes de julio. "Soy más feliz y tengo el control de mis emociones y pensamientos, más feliz de lo que nunca he estado", explica la artista, que a pesar de las dificultades continúa sumando éxitos.