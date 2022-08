Selena Gomez posa en bañador y hace viral su vídeo con mensaje 'body positive'

Como tantas otras celebrities sometidas al escrutinio público, Selena Gomez también ha tenido que lidiar durante estos últimos años con comentarios negativos hacia su físico. "Que si eres demasiado delgada, demasiado gorda, que esto no te sienta bien... Soy perfecta tal y como soy", aseguraba hace poco la artista, después de recibir críticas que hablaban sobre su aumento de peso. Y una vez más ha vuelto a reivindicar lo poco que le importa lo que los demás tengan que decir sobre ella: lo ha hecho con un mensaje que se ha viralizado rápidamente en Tiktok, la red social por excelencia de la generación Z, y a la que a menudo recurre la cantante para crear contenido al que añade siempre una nota de humor.

Solo siete segundos le han hecho falta para captar la atención de sus seguidores. Es lo que dura este vídeo en el que podemos verla al natural durante sus vacaciones en Italia, mientras disfruta de un día junto al mar. Selena aparece con un bañador estampado de La' Mariette, firma con la que colabora desde hace un tiempo, mientras hace playback de un audio en el que podemos escuchar a alguien aconsejándole que 'meta tripa'. "No voy a meter nada, las barrigas reales están de vuelta, ¿vale?", asegura. Una publicación que ha logrado más de diez millones de visualización en unas pocas horas.

No es la primera vez que la protagonista de Solo asesinatos en el edificio utiliza las redes sociales para lanzar este tipo de mensajes. A principios de año también compartió un vídeo que terminó siendo uno de los más populares en su perfil de Tiktok. En él explicaba de forma irónica que había intentado mantenerse delgada, "pero he terminado comiéndome cuatro tacos, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante", aseguraba. "Y la verdad es que no me importa mi peso porque la gente va a opinar sobre él de todos modos".

Muchos han asociado su publicación a la colaboración que la cantante mantiene con la firma de ropa de baño La' Mariette, conocida por sus campañas sobre body positive. Precisamente con un bañador de la misma marca posaba el verano pasado en redes, contando lo difícil que le resultaba antes enseñar la característica cicatriz que tiene: "Cuando me hicieron el trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que saliera en las fotos, así que me ponía prendas que la tapaban. Ahora, más que nunca, me siento segura de quién soy y de lo que he pasado... y estoy orgullosa de ello", concluía.

