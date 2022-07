El color 'rouge' de labios que ha elegido Selena Gomez es el más favorecedor para chicas morenas

Que las francesas son el ejemplo más romántico y sensual del planeta, es un hecho demostrado por la cantidad de firmas que tratan de reflejar el codiciado estilo parisino en sus diseños. De ahí a que muchos de sus mitos de moda, como los vestidos wrap, y en términos de belleza, la melena desenfadada y el labial rojo, se conviertan en opciones reccurentes de expertas e iconos de todo el mundo. La última en sucumbir a este maquillaje favorecedor ha sido la cantante y actriz Selena Gomez. Si eres morena y aún no has dado con tu labial favorito, ¡esto te interesa! Entre todos los tonos rojizos que existen en el mercado actualmente, la última aparición de Selena Gómez nos ha descubierto cuál es el que más favorece a las chicas como ella.

- Selena Gomez se rinde a los 'mules' sofisticados que adoraba Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York'

La de Texas es todo un referente en el mundo del cine, la salud mental gracias al último proyecto que ha fundado con su madre y su mejor amiga, y la industria cosmética. ¿Conoces la marca Rare Beauty? ¡Pues tiene su sello! Como mencionábamos antes, esta semana, además de llevar un diseño de lentejuelas en la premier de su nueva serie, también ha demostrado cómo conseguir un maquillaje natural y elegante con tres de los productos estrella, entre ellos, la barra de labios.

- Selena Gomez reafirma la vuelta del estilo 'preppy' con su último look español

Esto ha ocurrido en la presentación de la línea Kind Words Matte Lipstick and Liner de su firma que ha tenido lugar en Santa Mónica. Un gran momento que se suma a sus recientes éxitos. Aún no está disponible en Sephora, pero con motivo especial, la artista ha comentado que durante 24 horas sus fans podrán hacerse con el producto que más les guste. Pero, ¿cuál es el que ha lucido concretamente? Es el tono Bold, curiosamente el mismo que el que lleva en su cuidada manicura, obra del conocido experto Tom Bachik. ¿Y por qué éste favorece más a las morenas respecto a los demás? Es la mejor opción en la que puedes invertir esta temporada porque se trata de un color más oscuro y efecto mate que equilibra a la perfección la imagen con el cabello creando una bonita sintonía.

- Selena Gomez sorprende a sus fans con una de las noticias más esperadas

Es cierto que Selena ha optado por otras variantes más vibrantes a lo largo de su trayectoria, con tonos más anaranjados y corales e incluso rosados; pero sin lugar a dudas, su última creación, promete ser el labial predilecto de las morenas que adoran los looks sofisticados. Y si hace un par de años nos enfocábamos en maquillar la zona de la mirada, ahora lo hacemos en la boca. Y la protagonista de Only Murders in the Building, ha hecho que añadamos a nuestra lista de deseos este nuevo lanzamiento que próximamente podremos tener.

Haz click para ver ‘El Armario de Selena Gómez’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!