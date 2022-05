Selena Gomez sorprende a sus fans con una de las noticias más esperadas

Selena Gomez está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional: durante los últimos meses se ha encargado de gestionar su firma de belleza, Rare Beauty, y recientemente ha fundado una compañía dedicada exclusivamente a promover la importancia de la salud mental. A ello se suma el lanzamiento de una línea de utensilios de cocina, y además, su papel en la pequeña pantalla, a la que regresa de nuevo en junio con la segunda temporada de Only Murders in the Building. Y por si todo esto fuera poco, la artista acaba de anunciar un nuevo proyecto más en el que ya está trabajando, algo que sus fans llevaban esperando con ansias mucho tiempo y que, al fin, parece que se hará realidad. ¿Adivinas qué es? Te damos una pista: ¡tiene relación con la música!

- Selena Gomez lanza un nuevo proyecto sobre salud mental relacionado con la moda

La cantante se encuentra ahora mismo en Los Angeles, donde va a pasar una temporada y no precisamente de vacaciones, ¡sino trabajando en su nuevo álbum! Así lo ha explicado en el podcast Crew Call de Deadline, donde desveló lo que los selenators, el nombre que reciben sus seguidores, llevaban dos largos años esperando. Y es que fue en el 2020 cuando Selena Gomez publicó su último disco, Rare, tras cinco años en los que mantuvo a sus fans en vilo: el anterior, Revival, lo sacó en 2015. Por eso esta vez muchos se preguntaban si volverían a tener que esperar tanto tiempo.

"Acabo de terminar la cuarta temporada de mi programa de cocina y ahora estoy trabajando en mi álbum", ha contado la cantante. "Estoy abierta a ir también de gira, pero tengo obligaciones y otros proyectos que quiero hacer, así que ocurrirá cuando sea el momento adecuado".

- Selena Gomez reafirma la vuelta del estilo 'preppy' con su último look español

De momento estas obligaciones pasan por el rodaje de la serie que está a punto de estrenar en Hulu y su compromiso con la salud mental, que se está encargando de visibilizar a través de diferentes actos. El último fue la semana pasada, durante una visita a la Casa Blanca, donde partició en un foto de defensa en el que reivindicó el acceso a programas que ayuden a los jóvenes a tratar las enfermedades mentales. ¿Y en cuanto a la fecha de su nuevo álbum? Aún no ha querido revelar nada, pero todo apunta a que este 2022 tendremos noticias...

Haz click para ver ‘El Armario de Selena Gómez’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!