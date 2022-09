Sabemos cuándo se estrenará el trabajo más esperado de Selena Gómez, su documental

Cualquier proyecto artístico como una película, serie o videoclip de renombre lleva consigo un importante trabajo detrás que termina siendo galardonado con algún premio o título. Pero si hablamos de documentales actuales, quizás el que más tiempo ha necesitado para llevar a cabo su rodaje es uno muy interesante que verá la luz a principios del mes de noviembre. Si eras fan de Disney, quédate y sigue leyendo porque te sorprenderá. El equipo de dirección batutado por Alek Keshishian, se ha colado en la vida privada de Selena Gómez durante nada más ni menos que ¡seis años! Un amplio recorrido en el tiempo en el que podremos ver a la artista cómo supera algunos de los momentos más críticos de su día a día con la enfermedad mental que padece. ¿La fecha del lanzamiento? En solo unas semanas.

Adentrarse en su mundo no ha sido un camino fácil, ni para ella ni para los demás que seguían sus pasos con la cámara en mano. Pero tras muchos años grabándola y capturando su verdadera esencia lejos de los escenarios y los photocalls, por fin han compartido la fecha en la que este esperado proyecto se estrenara en la pequeña pantalla, coge lápiz y papel y apunta tu próxima cita con el sofá: ¡el 4 de noviembre! Bajo el significativo nombre My Mind & Me, la exchica Disney y protagonista de Only Murders in the Building añade a su carrera profesional quizá su trabajo más especial hasta el momento.

Ella ha sido una de las precursoras veinteañeras en quebrar los temas tabú sobre las enfermedades mentales. Hace tiempo que le diagnosticaron ansiedad y trastorno bipolar, razón por la que aparcó sus obligaciones profesionales por un tiempo. Desde entonces ha sido un altavoz muy importante en las redes sociales, concienciando a la sociedad sobre la importancia de romper con todos los estigmas estipulados. Sus acciones han sido tan aplaudidas, que incluso ha fundado junto a su madre y su mejor amiga un portal online, Wondermind, una "empresa de fitness mental para todos", como ella misma indica.

"A veces no nos llevamos bien y se hace difícil respirar... Pero no cambiaría mi vida", así hace oficial la cuenta atrás del que será uno de sus proyectos más llamativos. Y es que el documental, en el que también encontraremos escenas grabadas por la propia Selena, lo podrás ver Apple TV+ y promete dejarnos sin palabras. Ya lo hace el tráiler de 30 segundos en el que podemos apreciar a la cantante llorando en su habitación, cantando y tocando el piano sobre el escenario, ensayando con sus profesores, disfrutando de planes con sus amigos y recorriendo el globo terráqueo. Solo nos queda contar los días para conocer quién hay detrás de ese gran y reconocido nombre.

