La vida secreta de Lalla Salma seis años después de su divorcio del rey Mohammed VI

La vida secreta de Lalla Salma de Marruecos alimenta informaciones descabelladas y también fantasías. Desde su divorcio la ex esposa de Mohammed VI es una princesa casi invisible. De ahí el sobrenombre, “la princesa fantasma”. Vive en la sombra, pero no, no está secuestrada en un palacio, no ha huido al extranjero, ni tampoco es la rehén de su exmarido.

Las últimas imágenes de sus vacaciones en familia tomadas el cinco de julio en Grecia, aunque alimentaron más la curiosidad que despierta su misteriosa vida, también zanjaron finalmente muchos rumores malignos. Entre ellos, el de que el Rey le prohíbe salir del país con sus dos hijos al mismo tiempo para evitar que pueda escaparse con ellos.

Lalla Salma fue la primera mujer de un rey que introdujo en Marruecos la función de primera, un camino iniciado, en cierto modo, por las hermanas de Mohamed VI

© Sebastien Valiela / Bestimage Sobre estas líneas, Brigitte Macron y la princesa Lalla Salma, en el año 2017

Te puede interesar La exmujer de Mohamed V de Malasia hace sorprendentes revelaciones sobre su matrimonio

Casa en Grecia

En el vídeo filmado en Mykonos este verano se la ve paseando con el príncipe heredero Moulay el Hassan, de 21 años, y la princesa Lalla Khadija, de 17, tras volar directamente desde Marruecos. Perdió toda representación pública y oficial, pero siempre ha estado muy pendiente de sus hijos y de su educación.

A Lalla Salma le gusta Francia, Italia, y sobre todo Grecia, un país que antes ya visitaban en familia, que ha recorrido en barco y en el que, según Atenas Magazine, tiene una villa en la isla de Kea, también conocida como Tzia, en el archipiélago de las Cícladas.

La información habría sido corroborada por diferentes personas y este es el resumen. La vivienda, de piedra, tiene siete habitaciones, nueve baños, piscina infinita con vistas al mar, spa subterráneo con salas para relajación y masajes excavadas en la roca, y está rodeada por un jardín de unos 20.000 metros cuadrados.

Nunca se había anunciado el compromiso oficial de un Rey en Marruecos, y nunca se había hecho pública una imagen de su esposa, pero Mohamed VI presentó “oficialmente” a su prometida, difundió imágenes de los dos juntos el día de la boda (2002) e impulsó un mensaje: la modernización del país y la causa de la mujer en el islam

© GETTY

Su día a día, un enigma

Palacio nunca ha aclarado cuál es su estatus ni si Salma sigue manteniendo el título de princesa, pero tanto los medios locales que informan sobre sus pasos como los ciudadanos, que no la olvidan, se siguen refiriendo a ella como Lalla (princesa, en árabe), Salma

Como exesposa y madre del heredero, mantiene todos sus privilegios: servicio, séquito, seguridad… y lleva una vida social privada activa. Conduce, le gusta el deporte, ir al cine, al centro comercial Mega Mall y viajar… momentos en los que se la visto con gorras y sombreros y en los que se la ha podido fotografiar dando testimonio de su vida.

© GETTY Mohamed VI presentó “oficialmente” a su prometida, difundió imágenes de los dos juntos el día de la boda (2002) e impulsó un mensaje: la modernización del país y la causa de la mujer en el islam

Sus apariciones públicas a lo largo de los años casi se pueden contar con los dedos de las manos. La exesposa de mohamed VI desapareció a finales de 2017 y pasó mucho tiempo hasta que se volvió a saber de ella. En el año 2018, al divorcio se sumó el fallecimiento de su abuela – ella la cuidó desde los tres años, tras quedarse huérfana de madre-, en noviembre. Y no fue hasta abril de 2019, cuando se tomaron las primeras fotografías en la plaza central de Marrakech mientras almorzaba con su hija. Las segundas llegarían quince días después, en el curso del mismo mes, durante su visita extraoficial al hospital oncológico de Beni Melal. Ese mismo año -en el que se contabilizan el mayor número de salidas- sería fotografiada, además, en Nueva York con sus hijos y en la inauguración de una exposición en Rabat. ‘Tesoros del Islam en África: de Tombuctú a Zanzíbar’, en el museo Mohamed VI de arte moderno y contemporáneo.

© GETTY Sobre estas líneas, una imagen de archivo de la reina Letizia y la princesa Salma

La misma residencia

Y, después con la pandemia, volvió a desaparecer hasta septiembre de 2022, fecha en la que fue vista en Asilah (llamada también Arcila) aunque, previamente, el semanario marroquí “Assahifa” informó que había celebrado su 44 cumpleaños en una finca real de Rabat, "donde vive casi permanentemente" con su hija.

Una información que abría otra interrogación, después de que se confirmara, en 2019, que la princesa seguía residiendo en de Dar Essalam, el mismo edificio en el que se instaló tras su boda con Mohammed VI, en 2002.

Lalla Salma hizo una nueva aparición en enero de 2023. Fue vista en Tánger haciendo compras y almorzando con amigos en un restaurante de la ciudad vieja. Y un año después, en abril, también se la vio desayunando en un restaurante de Fez, su ciudad natal, que visita regularmente… Y, finalmente este verano disfrutando de unas vacaciones con sus hijos.

© GETTY Lalla Salma y Mohammed VI tuvieron durante su matrimonio dos hijos: el príncipe heredero Moulay el Hassan, de 21 años, y la princesa Lalla Khadija, de 17

El contrato matrimonial

Las claves de todo están en el contrato matrimonial presentado por los Adules (los notarios tradicionales musulmanes) el día de la firma del acta matrimonial. Un documento escrito a mano, con todo tipo de especificaciones sobre la pareja y el enlace: desde las familias de las que proceden ambos hasta la dote que el Rey le daría.

Lalla Salma, la primera princesa real de Marruecos por matrimonio con Mohamed VI, rompió reglas y tradiciones de doce siglos con el apoyo de su exmarido, pero ahora vive en el silencio.