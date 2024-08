Aitana y Yatra ¿fin de su historia de amor?: sus planes por separado en Ibiza y París

"No diré nada, pero habrá señales" no solo es una de las frases que se ha puesto de moda este verano en las redes sociales, sino también parece ser el 'modus operandi' que están practicando Aitana y Sebastian Yatra cuando los rumores de una posible ruptura se ciñen sobre ellos, pues a falta de una confirmación o desmentido oficial, la cantante catalana y el artista colombiano han ido ejecutando ciertos movimientos, consciente o inconscientemente, que han hecho pensar que lo suyo podría haber llegado de nuevo a su fin.

© aitanax

De hecho el diario ABC, ha podido confirmar en exclusiva por el entorno más cercano a la artista que la pareja ha roto oficialmente y que habría sido él quien habría tomado la decisión pocos días antes de marcharse de vacaciones.

Fue el pasado mes abril cuando pareja, que puso fin a su noviazgo en noviembre de 2023, decidía darse una nueva oportunidad a su historia de amor coincidiendo en el tiempo con el lanzamiento de su canción conjunta Akureyri, sin embargo tras tres meses juntos la cantante catalana y el intérprete colombiano han dejado de ir sincronizados para terminar viviendo un verano completamente separados.

© sebastianyatra

A pesar de que la pareja se dejó ver disfrutando del concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu el pasado 21 de julio, poco o nada se ha sabido de ellos desde entonces y las lágrimas derramadas por la cantante en su último concierto celebrado este fin de semana en el festival Arenal Sound no han hecho nada más que avivar los rumores de ruptura.

Y es que la cantante decidió sincerarse con su público sobre el escenario y durante la presentación de la mencionada canción que ambos compusieron mano a mano durante uno de sus viajes a Islandia, Aitana dejó entrever que lo suyo con Yatra había tocado a su fin. "Hay cosas en la vida, momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto, pero a veces termina, a veces se acaba… Y no pasa nada y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma, volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", comenzaba diciendo la catalana. "No permitáis que nunca nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas son para siempre. La familia, los amigos y vosotros vais a estar siempre" añadía Aitana sin poder contener la emoción.

Estas conmovedoras palabras de la intérprete catalana unidas a sus planes veraniegos sin Yatra no han hecho nada más que avivar las especulaciones a la vez que ha provocado que cada paso dado por la pareja ( o exparejas) del momento sea examinado con lupa.

© bucuarón

Así que mientras que Aitana viajaba a Ibiza, para acudir a una fiesta organizada por el actor Arón Piper, con quien se dijo que fue vista en actitud muy cómplice el pasado mes de mayo en una boda en Marbella y a la que también acudía el modelo e influencer Biel Juste, con quien la cantante fue relacionada a principios de año, Yatra disfrutaba de la final de tenis en los Juegos Olímpicos de París ajeno a los rumores que le relacionan sentimentalmente con la hija del famoso director de cine mexicano Alfonso Cuarón, Bu Cuarón, de 20 años, junto a la que el colombiano era fotografiado recientemente durante un evento de la firma de joyas Tiffany & Co. Pero…¿quién es ella? y ¿ por qué algunos medios la señalan como la posible causante de su supuesta ruptura con Aitana? Al igual que el colombiano Bu, que como hemos indicado es hija del cineasta artífice de cintas como Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Gravity o Roma y Annalisa Bugliani, se dedica al mundo del espectáculo y casi desde que tuvo uso de razón supo que quería dedicarse a la música y aunque ha estudiadoFilosofía, Sociología y Psicología, componer y producir es su gran pasión.

© bucuarón

Asentada en Los Ángeles, ciudad en la que al parecer habría conocido a Yatra, siempre ha contado con el apoyo de sus padres y de hecho fue el director de cine quien le regaló su primer micrófono con 13 años aunque no ha sido hasta este pasado mes de abril cuando Bu se decidió a sacar su EP: Drop By When You Drop Dead.

© sebastianyatra

Sea como fuere habrá que esperar a la confirmación oficial por parte de Aitana y Sebastián Yatra, aunque conociendo la discreción con la que han intentado llevar su noviazgo, quizás esta se eternice en el tiempo y tan solo continúen enviando señales.