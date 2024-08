Las imágenes de la escapada de Sarah Jessica Parker y sus hijos a los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París se han convertido este verano en el destino de moda de las vacaciones. Bien para pasar unos días o hacer una corta escapada, son muchos los rostros conocidos que se han acercado a animar a los deportistas. Una de las que se ha visto en las competiciones ha sido la actriz Sarah Jessica Parker, de 59 años, que se ha llevado a su familia a la capital francesa.

© jwbr0derick

Aunque la intérprete suele tener la agenda llena de compromisos laborales, más ahora que está rodando los nuevos capítulos de la serie And just like that, pero siempre tiene tiempo para la familia. Junto a su marido, el también actor Matthew Broderick, de 62 años, y sus tres hijos, James, de 21 años, y las mellizas, Tabitha y Loretta, de 15, estuvo en París en una de las competiciones de voley playa de los Juegos Olímpicos.

© iamjhud

En un breve clip que compartió su hijo James, se les puede ver entusiasmados celebrando uno de los puntos del conjunto. Él fue el encargado de hacer un resumen de su periplo parisino a través de algunas imágenes en las que se ve lo bien que se lo pasaron. Además de mostrar la Torre Eiffel, todo un símbolo de la ciudad, compartió una foto de familia con sus padres y hermanas, capturas que no suelen ser habituales pues, salvo contadas ocasiones, los hijos de la pareja no se prodigan en público.

© Getty Images

James quiso mostrar además la complicidad y buena relación que le une a sus hermanas pequeñas, con quienes hizo un divertido selfie. Fueron sin duda unos días divertidos en los que además el estudiante, que es la viva imagen de su madre, se hizo una foto con la estrella de Food Network, Guy Fieri. Sarah Jessica también se encontró con la cantante Jennifer Hudson, con quien hace 15 años coincidió en el rodaje de la película de Sexo en Nueva York.

© Getty Images

Con el recuerdo de esta visita y las pilar cargadas, regresó Sarah Jessica a Nueva York, donde continúa el rodaje de la serie And just like that, que continúa las tramas de la mítica Sexo en Nueva York. La ficción sigue a las protagonistas en otra etapa de sus vidas, con sus familias y los problemas a los que se enfrentan con 50 años. Comparte Sarah Jessica, Carrie en la ficción, las tramas con las actrices que saltaron a la fama en la serie, Kristin Davis (Charlotte) y Cynthia Nixon (Miranda), aunque falta Kim Cattrall (Samantha).

La complicada relación que tiene Kim con Sarah Jessica y sus exigencias para regresar al título por ahora han impedido que aparezca en los capítulos (sí que hizo un pequeño cameo al final de la segunda temporada aunque no aparecía junto a sus compañeras sino que las llamaba por teléfono).