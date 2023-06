Sarah Jessica Parker rompe su silencio sobre el inesperado regreso de su ‘enemiga’ Kim Cattrall La actriz que dio vida a la popular y exuberante Samantha Jones en 'Sexo en Nueva York' vuelve para hacer un cameo en la próxima temporada de 'And Just Like That'

Kim Cattrall había cerrado la puerta a la posibilidad de volver a meterse en la piel de Samantha Jones en la secuela de Sexo en Nueva York. Su decisión parecía firme, pero algo la hizo cambiar de opinión. Sarah Jessica Parker ha roto su silencio sobre el inesperado regreso de Cattrall, su enemiga y con la que mantuvo serias rencillas en el pasado, en unas declaraciones al diario Daily Mail. Catrall hará un cameo en la nueva temporada de And Just Like That y lejos de alimentar más la polémica, la popular actriz que da vida a Carrie Bradshaw parece dispuesta a acercar posturas y solucionar las diferencias que las separan.

Sarah Jessica Parker ha calificado el regreso de Cattrall, de 66 años, como "realmente divertido, emocionante y ciertamente nostálgico" y ha añadido: "Ha sido una gran alegría", destaca. En las imágenes que se han difundido se puede ver a las dos protagonistas charlar por teléfono en la serie, que se estrenará el próximo 22 de junio. Según ciertas fuentes, Parker y Cattrall no llegaron siquiera a compartir estudio ni tuvieron que inrtercambiar ni una sola palabra para rodar esa escena. Evan Handler, que interpreta a Harry Goldenblatt en la ficción, dijo que Cattrall filmó su parte "en un garaje" y no interactuó con ninguno de los actores.

Sin embargo, el hecho de que Cattrall haya accedido a aparecer en la serie parece indicar que las relaciones no son tan conflictivas como llegaron a ser. En el estreno del reboot de la conocida serie de los noventa en diciembre de 2021, sorprendió la ausencia de Samatha Jones, una de sus protagonistas más aclamadas. Todo apuntaba a que era consecuencia de la mala relación que tiene su intérprete con Sarah Jessica Parker en la vida real.

Recordemos que Cattral le dedicó unas duras palabras a Parker con motivo de la muerte de su padre cuando ésta le quiso dar las condolencias. “No eres mi familia. No eres mi amiga”, le espetó acusándola de “explotar su tragedia para restaurar su imagen de chica buena”, después de que Parker le quisiera dar el pésame. Sarah Jessica reveló como se sintió después de que su ex compañera de reparto declarara en el programa Life Stories que la relación entre ellas era tóxica. “Dijo cosas realmente hirientes sobre mí”, afirmó la actriz en la revista People. A pesar de ello, parece estar dispuesta a quitar importancia a la supuesta tensión existente entre ellas. “No hubo pelea. Fue algo completamente inventado porque, en realidad, yo nunca respondí a aquellas declaraciones y no lo haré. Ella necesitaba decir lo que dijo y estaba en su derecho”, sentenció la estrella.

Kim culpó a la serie de no haber podido cumplir su deseo de ser madre y contó cómo era su relación con el resto del reparto. “Nunca fuimos amigas. Éramos colegas y creo que de alguna manera era bastante sano, porque así se tiene muy clara la línea entre tu vida profesional y personal”, reveló al presentador Piers Morgan. No obstante, la peor parte se la llevó Sarah Jessica, de la que afirmó que “pudo haber sido mucho más amable”.

Ahora Sarah Jessica Parker ha confesado la alegría que le ha producido su regreso: "Hemos sido muy reflexivos sobre las formas en que, ya sabes, nos acercamos a los personajes que no existían, las formas en que hemos invitado a los actores y ha sido, ya sabes, muy divertido y emocionante y ciertamente nostálgico, pero creo que más que eso, ha sido una gran alegría.' Pero Kristen Davis, que interpreta a la también protagonista Charlotte Goldenblatt, refleja que las cuatro protagonistas clave del reparto siempre estuvieron divididas, y que el cameo de Cattrall no significa que haya un "cierre" o una "resolución" de la disputa... Simplemente pensamos que, ya sabes, sería divertido para los fans tener un poco de Samantha porque sabemos que la extrañan y es un gran personaje".

Por otro lado, la actriz Cynthia Nixon, que interpreta a Miranda Hobbes, dijo que la atmósfera en el set había sido muy incómoda cuando Cattrall estaba en el elenco. : "Hay una enorme diferencia cuando estás caminando sobre cáscaras de huevo con alguien que está infeliz por razones que son difíciles de entender", comentó en una entrevista para Vanity Fair.

Parker y Cattrall nunca fueron amigas y la rumorología alude a que rápidamente surgió una división entre las cuatro integrantes principales que dejó a Cattrall aislada. Las tensiones aumentaron al parecer por las diferencias salariales y fueron a más cuando Sarah Jessica Parker se convirtió en productora ejecutiva de la serie. En el momento del estreno de la primera película de Sexo en Nueva York en 2009, ya se comentaba que no se hablaban, aunque públicamente ambas negaron que fuera así, aunque el tiempo vino a confirmar su enemistad.

