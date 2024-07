El inesperado reencuentro de 'Sexo en Nueva York' en los Juegos Olímpicos, ¿con quién ha coincidido Sarah Jessica Parker?

En pleno rodaje de la tercera temporada de And Just Like That, su protagonista principal de este popular reboot se ha tomado unos días de descanso para disfrutar del evento del que todo el mundo habla, ¡los Juegos Olímpicos! La ciudad de París se ha convertido en el punto de encuentro entre reyes y reinas, princesas, royals, modelos y actrices de todo el mundo que disfrutan de esta jornada deportiva dejándonos anécdotas para el recuerdo, y lo que para nada esperábamos era ver a la mismísima Sarah Jessica Parker posar bajo la Torre Eiffel con un look que define muy bien su estilo dentro y fuera de la pantalla. Pero lo que más nos ha sorprendido es con quién ha posado ante la cámara, ¿la reconoces?

© iamjhud

¿Quién es?

La estrella de una de las producciones más recordadas e influyentes de la historia de la televisión de las últimas décadas nos ha regalado un momentazo que no podemos dejar a un lado, y te contamos por qué. Entre todos los reencuentros que hemos vivido a lo largos de los últimos años de sus personajes, y el recuerdo de sus looks más comentados y que siguen siendo tendencia tiempo después, nunca habríamos imaginado que volvería a coincidir con una de las actrices con la que compartió pantalla en el pasado, hablamos de Jennifer Hudson. Ambas trabajaron juntas durante la película Sexo en Nueva York, aquella que se estrenó en 2008 y estuvo dirigida por Michael Patrick King. Ella, bajo el nombre de Louise, era la divertida asistente personal de la entonces columnista Carrie Bradshaw con quien compartió muchas risas, cócteles en los restaurantes más chic de la Gran Manzana e incluso algún que otro bolso de lujo.

Tras más de 15 años después de aquella grabación que se convirtió en todo un éxito taquillero, han vuelto a cruzar sus caminos, ¡y nada más ni menos que en los Juegos Olímpicos! Ha sido la cantante y presentadora de televisión de Chicago quien ha compartido con sus seguidores en las redes sociales una fotografía en la que podemos ver esta quedada improvisada en la que han posado bajo el gran monumento iluminado, ambas sonrientes y demostrando lo bien que se llevan a pesar del tiempo transcurrido. "¡Carrie y Louise se reunieron por fin! ¡El amor es lo importante, ya sabes!" así titulaba el post que alcanza los miles y miles de likes. ¿Este gesto muestra un posible cameo en And Just Like That? Aún no podremos saberlo, tendremos que esperar para comprobarlo.