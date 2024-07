¿Un look de invitada con 'leggings' negros? Carrie Bradshaw sabe cómo hacerlo con estilazo

Fantasía y estilo, así podríamos describir el armario del personaje de Carrie Bradshaw, ¡y no nos referimos exclusivamente al vestuario que lució en Sexo en Nueva York! Hemos sido testigos que en el reboot de la serie, And Just Like That, que salió a la luz en la Navidad de 2021 y que continúa en pleno rodaje de la tercera temporada, la moda cobra un papel fundamental y una vez más se cuela en nuestras líneas. Aunque aún tendremos que esperar para saber qué sucede en la vida de esta it girl, hemos tenido la suerte de dar con un lookazo de invitada lo más interesante y elegante que demuestra cómo se puede salir de la zona de confort sin fallar en el intento y convertirte en la más chic de la cita.

© Getty Images

Una serie de imágenes cazadas por los paparazzi que nos adelanta el regreso (¡una vez más!) de Aidan Shaw, el que fue una de las parejas más importantes de nuestra protagonista, al igual que la reunión con amigos en los que todos aparecen vestidos de negro. ¿Están acudiendo a un funeral? ¿A una fiesta con dress code? Sea como sea, nos hemos enamorado de la elección que luce la actriz Sarah Jessica Parker y aunque a priori parecía que había reciclado unos leggings ceñidísimos (un gesto que nos habría encantado), en realidad se trata de una propuesta muy especial que se subió a la pasarela durante la pasada temporada de New York Fashion Week y que ha combinado con altísimos salones negros puntiagudos, una cartera de mano y un aplique floral blanco en el lateral del pelo.

© Getty Images

Acostumbradas a verla sumergirse en las microtendencias más complicadas que proponen las marcas, no nos sorprendería que la que fue columnista hiciera esta combinación, pero para nuestra sorpresa, resulta ser un conjunto intencionado de lo más ideal. Conocido como The Samira, se trata de un mono negro confeccionado en punto elástico que se adapta perfectamente al cuerpo, destaca su favorecedor escote con hombros descubiertos, un corsé que enfatiza la silueta y una capa larga vaporosa semitransparente que crea un resultado de película, ¡nunca mejor dicho! Pero, ¿quién es el autor de esta obra que ha conquistado a una de las mujeres más influyentes de la industria? ¡Te lo contamos!

© Getty Images

¿Quién firma su look?

¡Ha sido nada más ni menos que Brandon Maxwell! Este mono que nos ha dejado sin palabras lo vimos por primera vez en el desfile Primavera/verano 2024 y lo encontramos disponible en tienda rebajado de 3.650 a 2.200 euros. Asimismo recordamos que no es la primera vez que el diseñador neoyorquino se cuela en su amplio y envidiado vestidor, pero con esta idea que combina elegancia, atrevimiento y glamour nos ha demostrado que no hay nada imposible, lo importante es saber defender la ropa a pie de calle y no hay mejor ejemplo que nuestro personaje ficticio de moda favorito. Así que si estabas indecisa de lucir un look negro del estilo, he aquí la inspiración que necesitabas.