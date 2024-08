Las confesiones de verano de Lucía Rivera: del amor a sus liberaciones

Lucía Rivera acaba de regresar de Milán, donde la modelo ha pasado cuatro meses instalada por trabajo y donde ha podido recuperar el anonimato, sin que nadie le haya recordado sus apellidos. De esta forma, ha podido continuar con la liberación que inició el año pasado, cuando la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera publicó su primer libro, Nada es lo que parece. En sus páginas, Lucía desveló los capítulos más difíciles de su vida: el bullying en su etapa escolar —aunque cambió hasta once veces de centro por diversos motivos—, las ausencias de su padre biológico, el maltrato físico y psicológico que sufrió a manos de algunas de sus antiguas parejas… Pero ahora, a dos meses de cumplir 27 años, la modelo se muestra más fuerte que nunca. Así lo demuestra a su regreso a España, mientras posa espectacular con prendas de Simorra. "Todo es muy de mi estilo, cómodo, sencillo; se puede llevar para muchas ocasiones distintas", nos dice la hija de Blanca Romero sobre la ropa de la firma, durante una sesión realizada en la Costa Brava.

© @JORROC Lucía Rivera, que viste de Simorra en todo el reportaje, guarda un gran parecido físico con Blanca Romero. Ambas también comparten el tono de voz y la espontaneidad. Por su parte, la modelo ha asegurado que de Cayetano Rivera tiene "la calma", aunque reconozca que su cabeza "vaya a mil revoluciones". "¿Que si creo en los amores de verano? En lo que creo es en el amor sano", responde la modelo a ¡HOLA!

—Hablemos un poco de moda. ¿Te arreglas mucho en verano?

—No me suelo arreglar ni en verano ni en invierno. Me gusta ser yo al cien por cien.

—¿Qué te gusta llevar en estos meses de calor?

—Llevo muchísimos vestidos fluidos. También mucho lino, shorts vaqueros…

—Tu madre tendrá un buen armario. ¿Le robas ropa o es ella quien te roba a ti?

—¡Es mutuo! Mi madre tiene menos prendas que yo, porque no le gusta nada acumular. Pero somos parecidas en el sentido de que nos gusta lo básico y lo cómodo.

© @JORROC © Mario Sierra Nuestra protagonista junto a su madre, la modelo y actriz Blanca Romero.

Buscando su mejor versión

—¿En qué momento dirías que te encuentras actualmente?

—Me encuentro muy feliz. Siento que estoy en calma, rodeada de gente buena y buscando la mejor versión de mí misma.

—Ahora que estamos de vaca­ciones, ¿crees en los amores de vera­no?

—En lo que creo es en el amor sano.

—Intuyo que la edad te hará tener las cosas más claras. ¿En qué te fijas ahora mismo en una pareja?

—Es difícil, pero sí es cierto que ya no pongo energía en vínculos que no van para largo y no merecen la pena. Ahora busco algo estable, sano y que sea a largo plazo.

© @JORROC En las imágenes, Lucía se muestra segura de su cuerpo tras las confesiones que realizó en noviembre sobre sus trastornos alimenticios y la ansiedad generada por un trastorno dismórfico corporal —que se caracteriza por la preocupación por defectos percibidos en la apariencia física—. "Contar las cosas hace que las superes, y eso te ayuda a crecer en todos sentidos", nos dice, meses después de haber compartido los episodios más difíciles de su vida

Momento de liberaciones

—¿Y qué planes tienes para este verano?

—Disfrutar del mar.

—¿Te atreves a hacer 'topless'?

—Siempre hago topless. No entiendo otra manera de ir a la playa.

—Hace unos meses, contaste tus problemas de anorexia, ansiedad, víctima de malos tratos… ¿Qué valoración haces de la experiencia de haber contado todo?

—Para unas cosas ha sido buena, para otras, un tormento. Pero contar las cosas hace que las supere, y eso te ayuda a crecer en todos sentidos.

—También has pasado una temporada en Italia. ¿Cómo ha sido la experiencia?

—Me ha gustado mucho. Tengo pensado irme pronto a Londres.

"Me ha gustado mucho pasar una temporada en Italia. Tengo pensado irme a Londres. Desde luego, me volveré a mover al extranjero", nos avanza

—¿Y cómo te has llevado con los hombres italianos?

—Igual que con las mujeres.

—¿Qué proyectos tienes a la vista tras el verano? ¿Te volverás a marchar fuera?

—La verdad es que no paro de trabajar. Desde luego, me volveré a mover al extranjero. Pero, por ahora, quiero disfrutar de mi familia.

De momento, Lucía tendrá que esperar un poco para continuar el verano con su madre, ya que Blanca Romero ha empezado a compartir fotografías en Cuba. Pero la modelo tampoco se lo está montando nada mal. En lo que llevamos de verano, ha viajado a Ibiza y a las costas de la Toscana, en Italia, aunque por compromisos laborales. Por supuesto, Lucía también ha podido disfrutar de tiempo libre durante estas primeras semanas del verano, ya que la hemos visto disfrutar de la música en el festival madrileño Mad Cool y pasar unos días en Mallorca.

En el plano sentimental, Lucía lleva soltera desde diciembre de 2022, que es cuando rompió con el futbolista Nacho Méndez, jugador del Sporting de Gijón. Anteriormente, la modelo compartió vida sentimental con el piloto Marc Márquez, entre principios de 2019 y principios del 2020.

© @JORROC