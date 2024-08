Giro inesperado en la polémica que separa cada vez más a la familia de Miley Cyrus

Giro de guion en el conflicto que tiene dividida a la familia de Miley Cyrus. Apenas unos días después de que vieran la luz unos polémicos audios de Billy Ray, patriarca del clan, en los que insultaba a su exmujer Tish y a la artista (conversaciones en las que participaba también su hija Noah), se ha producido un encuentro inesperado. Tish y Noah se han dejado ver juntas en una reunión que llega después de los rumores que vincularon a la joven con el actual marido de su madre, Dominic Purcell, antes de la boda.

© Getty Images

Se dijo hace algunos meses que era Noah quien salía con el actor de Prision Break y que fue su madre quien, tras conocerle, “se lo robó”. Informaciones que no se han confirmado y que causaron un gran revuelo en la opinión pública. La relación madre e hija no es demasiado buena ya desde hace tiempo pues tras la separación de Billy Ray y Tish, Noah tomó partido por su padre. Por eso ha sorprendido este encuentro después de tres años de distancia, que quizá sea un primer paso para arreglar posturas ahora que la imagen de Billy Ray ha quedado dañada.

© Getty Images

Madre e hija estuvieron en un centro que ofrece gestión financiera y consejo legal, de acuerdo con algunos testigos, y se pudo ver cómo Tish ponía el brazo por encima del hombro de su hija. Por el momento se desconoce la naturaleza o propósito del encuentro pues ninguna ha hecho referencia a estas imágenes.

Cada vez más alejada de su padre

Las duras palabras que dedicó Billy Ray a su ex en estas conversaciones grabadas se extendieron a su hija Miley. También a ella la calificó de “el diablo” mientras que Noah llamaba a su hermana “mentirosa”. No parece importarle al artista country que la relación con su hija se rompa cada vez más pues en un reciente mitin de Donald Trump en el que se encontraba presente el cantante, el candidato a la prensa ridiculizó a la intérprete. “Billy Ray está aquí y es magnífico. Es un hombre conservador. ¿Cómo es que tuviste una hija tan liberal? ¿Cómo ocurrió?”, palabras que han sido muy criticadas por los seguidores de Miley.

© Getty Images

La ruptura entre padre e hija parece que está llegando a un punto de no retorno, según los seguidores de la artista, que critican la actitud de Billy Ray. Y es que a los críticos e insultantes audios, de los que el artista ya ha reconocido la autoría, se suma su público proceso de divorcio con Firerose, marcado por los cruces de graves acusaciones. La situación con su todavía esposa, de quien le separa 27 años y fue precisamente el detonante del conflicto con su hija, sigue siendo muy complicada.

Una separación marcada por graves acusaciones

La pareja llevaba casada solo siete meses cuando presentaron la demanda de separación y, según Firerose, él limitaba sus actividades y la tenía atemorizada. “Era un aislamiento sistemático y no tenía valor para marcharme. Si tenía que enviar un mensaje de texto, tenía que leérselo en voz alta para que me diera permiso. Lo mismo pasaba con el correo electrónico”, confesó en una de las demandas que puso contra él en el proceso de separación. “Él se enfadaba conmigo, me gritaba a todo pulmón. (...) Me aterrorizaba, gritando: 'Eres una estúpida y tonta, una loca de remate'” señala.

© billyraycyrus

Billy Ray por su parte ha negado estas alegaciones, insistiendo en que era su mujer quién trataba de separarle de su familia. Por el momento Miley Cyrus no ha hecho declaraciones acerca de esta tormenta que afecta a su apellido, aunque sí ha reiterado de manera pública su apoyo a su madre, a quien sí permanece unida desde la separación.