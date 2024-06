La última polémica del padre de Miley Cyrus, inmerso en un agrio divorcio tras solo siete meses de amor

El apellido Cyrus parece en cierto sentido abonado a la controversia en las últimas semanas. El padre de Miley, Billy Ray Cyrus, ha solicitado el divorcio de la artista Firerose después de solo siete meses de matrimonio, una separación que ya está marcada por los serios cruces de acusaciones entre la expareja. Si ya la unión de los dos artistas estuvo en el punto de mira por la diferencia de edad que les separa, 27 años, y que le costó al cantante la buena relación con su hija, su divorcio parece que va por el mismo camino y no deja de acaparar titulares.

© @billyraycyrus

En el mes de mayo Billy Ray, de 62 años, presentó la demanda alegando diferencias irreconciliables y acusó a la australiana, de 35 años, de "conducta matrimonial inapropiada", como se ve en los documentos a los que tuvo acceso People. La cantante no se quedó callada y negó las acusaciones de su marido. Le reprochó ella que actuó de manera inapropiada hasta el punto de sentirse "insegura" viviendo con él. Una tensión que no ha hecho más que aumentar. Billy Ray ha solicitado al juez una orden de restricción temporal para evitar que Firerose acceda a sus cuentas y tarjetas de crédito personales y comerciales, pues señala que ella se gastó 100.000 dólares (unos 93.000 euros) en compras que él no había autorizado tras la separación.

© Getty Images

Tras negar de nuevo estas consideraciones, la australiana vuelve a contraatacar. Asegura que Cyrus la ha hecho vivir en una "prisión psicológica y emocional" y que solicitó el divorcio un día antes de que ella se sometiera a una doble mastectomía preventiva. Acusa a Cyrus de comportamiento "volátil" y "abuso verbal y emocional", además de asegurar que consume diversas sustancias. Le reprocha que no haya querido pagar sus gastos médicos, aunque se comprometió a ello, y de dejarla desamparada en esta situación médica tan delicada. De nuevo Cyrus ha respondido asegurando que ella quiso aislarle de su familia e impidió que contactara con su familia. Dice además que le ha mentido en muchas ocasiones acerca de su vida (que había estado casada dos veces por ejemplo).

El distanciamiento padre e hija

Parece solo el principio de una separación que se prevé agria y llena de reproches. Solo siete meses ha durado la "luna de miel" de la pareja, que luchó contra viento y marea para defender su relación ante las críticas. De hecho la diferencia de edad de más de dos décadas fue el detonante del conflicto entre Billy Ray y su hija Miley, que parece que no le perdonó esta relación. La artista se quedó junto a su madre Tish tras la separación en 2022, que también estuvo marcada por los vaivenes de la pareja en los años anteriores (llegaron a anunciar su divorcio en varias ocasiones, pero no lo hicieron efectivo hasta ese año). Los inicios de la historia de amor de Tish y Billy Ray tampoco fueron tranquilos pues se dijo que él tenía otras relaciones paralelas, así que sobre ellos siempre planeó la sospecha de infidelidad. A lo largo de sus treinta años juntos acudieron a terapia para tratar de superar sus crisis, pero finalmente se divorciaron.

© Getty Images

La relación padre e hija ha sido tensa desde entonces. Aunque Billy Ray le ha enviado algunos mensajes públicos a Miley para tratar de acercarse, ella parece que por ahora no lo ha aceptado. Se deterioraba así la unión que padre e hija había escenificado en los primeros años de la carrera artística de Miley, en los que contó siempre con el apoyo y colaboración de Billy Ray, que también tuvo su momento de gloria como artista country. A esta controversia se unen las recientes especulaciones sobre una posible relación de Noah, hermana de Miley, con Dominic Purcell antes de que este se casara con Tish. Rumores que fueron desmentidos, pero que alimentaron la polémica que rodea a la familia.