Las polémicas grabaciones que muestran la opinión real de Billy Ray Cyrus sobre su hija Miley

El polémico proceso de divorcio en el que está inmerso Billy Ray Cyrus, padre de la artista Miley Cyrus, ha sacado a la luz lo que hasta ahora se desconocía de la relación padre e hija. Unas recientes grabaciones de voz muestran las sorprendentes, controvertidas y durísimas palabras que dedica el artista country a Miley, mostrando un aspecto desconocido del cantante.

El Daily Mail ha publicado unos audios en los que se escucha a Billy Ray hablar de la que es actualmente su esposa Firerose, de su exmujer Tish y de su hija Miley, con quien mantiene una tensa relación desde que se separó de Tish. Cuando se refiere a su hija utiliza insultos y la describe como “el diablo”, unas palabras que sin duda han generado una auténtica sorpresa entre los seguidores del artista. En esta conversación participa además Noah, hermana de Miley, que llama a la artista “mentirosa”. En alguna ocasión Billy Ray había compartido su orgullo hacia su hija en lo que parecía un intento de arreglar su maltrecha relación. En los audios se le escucha además menospreciar e insultar a la que fue su mujer Tish, madre de Miley.

El apoyo de Miley a su madre

Tras la publicación de las grabaciones, la artista ha compartido unas imágenes en las que aparece abrazando a su madre. Se ha visto en ellas una contundente respuesta a las duras palabras de su padre, que se dirigen además a su mujer Firerose, con quien está en proceso de divorcio. En esta grabación se le escucha hablar con la también cantante a la que insulta en varias ocasiones. Firerose ya expuso durante estas semanas la complicada relación que tenía con su marido, que le había impuesto diversas reglas: no tenía coche, solo podía salir de casa para ir al quiropráctico local y a hacerse la manicura una vez al mes.

“Era un aislamiento sistemático y no tenía valor para marcharme. Si tenía que enviar un mensaje de texto, tenía que leérselo en voz alta para que me diera permiso. Lo mismo pasaba con el correo electrónico”, confesó en una de las demandas que puso contra él en el proceso de separación. “Él se enfadaba conmigo, me gritaba a todo pulmón. (...) Me aterrorizaba, gritando: 'Eres una estúpida y tonta, una loca de remate'” señala que le decía.

Tras estas inesperadas grabaciones, Billy Ray Cyrus ha enviado un comunicado en el que confirma que la voz que se escucha es la suya. “Claro que estaba desesperado. (…) Con cada día que pasaba, empecé a darme cuenta de que algo estaba mal. Y eso fue antes de que supiera que ella era un fraude” indica, explicando su comportamiento. La propia Firerose también respondió a estas grabaciones con un simbólico cartel en el que se leía: “Dale a Dios todo lo que tienes y él te dará todo lo que necesitas”.

Polémico divorcio siete meses después de su boda

El padre de Miley, Billy Ray Cyrus, solicitaba a finales de junio y solo siete meses después de su boda el divorcio de Firerose. Desde entonces se ha producido un cruce de acusaciones entre la pareja, que se hace diferentes reproches. Mientras que ella le acusa de abuso psicológico y de comportamiento inapropiado, él asegura que ella le separó de su familia y le mintió en muchas ocasiones. La unión de los dos artistas ya estuvo en el punto de mira desde que comenzó por la diferencia de edad que les separa, 27 años, y que le costó al cantante la relación con su hija Miley.

El distanciamiento entre ellos quedó reflejado en la reciente entrega de los premios Grammy donde Miley recogió su primer gramófono. En su agradecimiento la artista recordó a casi toda su familia pero no mencionó a su padre. Se distanciaron se dice tras el divorcio de Billy Ray y Tish y su relación no ha vuelto a ser la misma. En una reciente aparición en el show de David Letterman Next Guest Needs No Introduction, Miley habló de que su infancia y la de su padre habían sido muy diferentes y calificó a su madre como una heroína. Sobre su padre dijo: “Estoy agradecida de haber podido ver su carrera antes que la mía. Me ha dado al menos eso, ese mapa de qué hacer y qué no hacer. Me ha guiado en ambas cosas”. Sobre la educación que tuvo su padre, Miley explicó que él creció en una familia humilde y le faltaron muchas cosas que ella sí tuvo, algo por lo que está agradecida. "Siento mucha empatía y compasión por su infancia que obviamente influyó en el hombre que es ahora".