Entrevistamos a Sonsoles Ónega: rivalidad con Ana Rosa, el amor y su admiración por la princesa Leonor y doña Letizia

Sonsoles Ónega se va de vacaciones hasta septiembre cerrando una temporada redonda. Tras ganar un Premio Planeta —dotado con un millón de euros— con su novela Las hijas de la criada, su programa Y ahora Sonsoles ha sido el más visto en su franja horaria. "Nos deja un sabor a satisfacción porque ha sido exigente, duro. Cuando empezamos, no sabíamos cómo nos iba a ir, y terminar con estos datos por encima de la competencia nos hace muy felices", nos dijo la presentadora en la fiesta para celebrar los buenos datos del magacín de Antena 3. Allí, también nos habló de su relación con Juan, un financiero de 53 años, descubierta en septiembre.

—Como triunfadora en tu franja horaria, ¿decimos que dejaste las mañanas para ser la reina de las tardes?

—A mí eso de los reinados no te creas que me seduce mucho. Lo que quiero es que el programa sea sólido, útil y eficaz. El mayor éxito es hacer lo que te gusta cada día.

—Ahora que estás en las tardes, tus hijos podrán verte en televisión. ¿Qué te dicen ahora? ¿Y tu padre?

—Solo me ve mi madre y me fío de su criterio, porque nos dirigimos a una audiencia fundamentalmente femenina y que está en casa. A veces, mi padre también me ve, pero mis hijos no, y lo entiendo perfectamente. Esto es un trabajo y ya está.

—Se ha publicado que has sufrido agotamiento crónico. ¿Son palabras que se han ido un poco de madre?

—¡Totalmente! Dije que había sido una temporada muy dura. Además del programa, también he tenido la gira del Premio Planeta hasta el 15 de junio. Simplemente, me referí a que la sensación que me ha acompañado todo el año es cansancio.

Sincera sobre Ana Rosa

—¿Qué opinas de tu rivalidad con Ana Rosa, que dice que tu programa gana porque no tiene publicidad?

—Lo mejor es tirar de datos. Hay bastante tiempo en el que Telecinco no tiene publicidad y también ganamos con contenido. Cada equipo tiene que hacer su programa, y cada cadena, marcar su rumbo. Nosotros lo definimos cada temporada.

—¿Hay mal rollo con tu exjefa?

—Desde luego, yo no lo tengo. Si ella lo tiene conmigo, lo ignoro. No tengo ningún problema con nadie y sigo manteniendo relación con los equipos de Telecinco, porque he estado allí 18 años de mi vida.

—¿Y con Ana Rosa tienes trato?

—No, no tenemos relación.

"Los amores maduros son los más disfrutones, y Juan es un tipo superdisfrutón. Virgencita, que me quede como estoy, también en el amor"

—Por curiosidad, ¿cuánto tardas en peinarte?

—Me cuesta muchísimo. Yo sola no puedo. Me peina Marina Navajas, que es una peluquera excepcional que viene de Telecinco, pero porque la cadena echó a sus peluqueros y maquilladores y externalizó el departamento. Por eso se vino conmigo. Se alinearon todos los astros, porque es la que mejor entiende mi pelo.

—¿Cuánto tarda ella en peinarte?

—En 20 minutos lo hace, es una máquina. Yo tardaría una mañana entera, claro.

—Al igual que con el programa, te ha ido muy bien en tu faceta de escritora esta temporada. Además de ganar el Premio Planeta con Las hijas de la criada, Atresmedia acaba de anunciar la adaptación de la novela en una serie.

—Me hace muchísima ilusión porque supone que la novela va a tener una vida distinta. Me apetece vivir este viaje y aprender cómo se adapta. Eso sí, no voy a tener ningún papel… Lo digo para tranquilidad de la pro­ductora, que no daré el coñazo.

Un novio 'que suma mucho'

—A principios de curso, también descubrimos que tenías nueva pareja. ¿Cómo te encuentras?

—Muy feliz. Me suma mucho. Por Dios, virgencita, que me quede como estoy, también en el amor.

—Habiendo cumplido los objetivos que una persona se puede fijar en la vida, como el formar una familia, ¿se vive el amor de una manera diferente?

—Indudablemente, los amores maduros son los más disfrutones, y Juan es un tipo super disfrutón. Nunca se cansa y siempre le apetece hacer todo. Para eso, él tira más de mí. No miramos más allá que estar juntos, porque no tenemos ninguna aspiración de tener bebés ni nada por el estilo. ¡Dios me libre! Él tiene dos, yo también y está todo perfecto.

—Estos días, la princesa Leonor ha acudido a los Premios Princesa de Girona. ¿Qué valoración haces de un curso tan importante para ella?

—No me gusta hablar de esto, pero creo que la princesa Leonor es garantía de continuidad para la Monarquía. Ha despertado el cariño entre los españoles y lo está haciendo muy muy bien. Es un ejemplo precioso para los jóvenes, que creo que la observan con admiración y respeto.

—Conociéndola, ¿qué destacarías de su carácter?

—Voy a valorar su carácter por lo que veo en sus apariciones públicas. Es una mujer muy serena, muy responsable y tiene una dulzura en la mirada que nos va a enamorar siempre. También tiene un magnífico ejemplo del que aprender: la disciplina y el valor al esfuerzo y al trabajo de su madre.

—¿Qué resaltarías de Felipe VI y Letizia, que acaban de cumplir diez años de su ascenso al trono?

—Lo mejor del reinado y la coronación, que me quemé los empeines cubriéndola como periodista (ríe), es el ejercicio constante de transparencia, la humildad con la que se presentan ante los españoles y la inteligencia que imprimen a la institución.

—Por último, ¿qué planes tienes para el verano?

—Seguiré escribiendo el nuevo libro. Está avanzado, pero necesito tener perspectiva para concentrarme. También estaré con mis niños y en Galicia.