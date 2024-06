Sonsoles Ónega habla por primera vez de su nueva pareja y confiesa estar feliz

Sonsoles Ónega vuelve a estar enamorada y, por primera vez, lo ha confesado abiertamente en público. La periodista madrileña fue fotografiada hace nueve meses con el hombre que ha conquistado su corazón, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha referido a él sin esconder sus sentimientos. Era durante la entrega de unos premios en la capital donde, precisamente, ella era una de las protagonistas al recibir el galardón como mejor comunicadora del año.

© Getty Sonsoles Ónega recoge su premio Merca2 a mejor comunicadora del año de manos de Olga Viza

Al evento, organizado por la empresa Merca2 en el Hotel Rosewood Villamagna el pasado viernes, acudía la conductora de Y ahora Sonsoles para recoger su distinción. Allí estaba también, acompañándola aunque en un discretísimo segundo plano, su nueva pareja. De hecho, las cámaras no captaron imágenes de él, aunque algunos profesionales de la prensa que cubrían el acto sí que se percataron de su presencia.

Sobre la nueva ilusión de la presentadora apenas se tienen datos, tan solo que se llama Juan, que tiene 52 años y se dedica al mundo de las finanzas. Fiel a su discreción habitual, ella no ha querido de momento presentarle en sociedad, pero sí que era preguntada en esa velada por la persona con la que ha recuperado la ilusión.

Todo surgía a la pregunta de qué le pide Sonsoles a la vida, a lo que esta respondía: "No pido nada, tan solo que me sea conservada como hasta ahora. Lo más valioso es tener salud para ir con todo", señalaba en declaraciones a Europa Press. "Este año he descubierto que mi resistencia tiene límite y llegué a padecer agotamiento crónico", desvelaba sobre lo que supone al arduo trabajo diario al frente de su programa vespertino en Antena 3.

Era entonces cuando, tras explicar su estado de cansancio mental, la reportera comentaba con la ganadora del último Premio Planeta que Juan se encontraba en la gala para arroparla y aportar su granito de arena. "Bueno, sí", admitía la autora del libro Las hijas de la criada con rostro algo ruborizado. "Ha venido a apoyarte, que le hemos visto", le decían a a continuación. "Pues sí, la verdad es que muy contenta de que me acompañe", contestaba la presentadora de Atresmedia.

Te puede interesar Sonsoles Ónega, como no la habíamos visto nunca, una reina de la tele en la ruta imperial

"¿Estás feliz?", le preguntaban por ultimo a Sonsoles sobre su situación sentimental, a lo que esta afirmaba: "Sí". Tras ello, la reportera transmitía a su entrevistada que "se te ve en la sonrisa y en los ojos", recibiendo una respuesta afirmativa por parte de Ónega: "Pues eso", decía esta con una sonrisa en el rostro al darle la razón a su interlocutora.

Fue el pasado septiembre cuando salió a la luz la nueva relación de la hija de Fernando Ónega, durante una romántica escapada a las Rias Baixas en Galicia que esta hizo con su novio. En las imágenes, publicadas por Diez Minutos, se les veía pasear juntos por la calle y se supo que se hospedaban en el Parador de Baiona. La presentadora de 46 años y su pareja, que se habían conocido por unos amigos en común, viajaron un viernes a Vigo y llegaron por la noche, para volver a Madrid al siguiente lunes por la mañana.

© Gtres Sonsoles Ónega, en su mejor momento a nivel profesional, posa muy elegante ante los fotógrafos

De esta forma, Sonsoles dejaba definitivamente atrás su romance con el arquitecto César Vidal, con quien rompió en 2022 tras dos años juntos. Antes de eso, estuvo casada con el abogado Carlos Pardo de 2008 a 2019 y, fruto de su matrimonio, nacieron sus dos hijos en común. Ellos son Yago (14) y Gonzalo (11), el mayor orgullo y la máxima prioridad de la periodista y escritora en su día a día.