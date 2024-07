Así fue el tenso reencuentro televisivo de Arantxa del Sol con Ángel Cristo Jr. ¡con lágrimas incluidas y un afectuoso abrazo final!

La relación de Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr. ha sido sin duda una de las grandes historias de la última edición de Supervivientes. Lo que en principio parecía ser una relación de amistad que venía de fuera, en pocas semanas se convertía en uno de los conflictos más sonados de la isla. Una vez finalizado el concurso y después de que la participante lleve meses alejada de la televisión, ha regresado para contar todo lo sucedido y reencontrarse con el hijo de Bárbara Rey.

Este viernes, la presentadora de televisión se sentaba en el plató del programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para resolver todas las dudas y vivir un tenso cara a cara ante Ángel Cristo en ¡De Viernes!. Recordamos que ambos entraron en Supervivientes siendo amigos y que su relación finalizó tras una fuerte discusión. Después de convertirse en la séptima expulsada, Arantxa confesaba lo que había ocurrido entre ellos: "Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que uso él, como ladilla, parásito, cosas fuertes, la verdad. Y en un momento dado, le di una colleja, le dije 'ya te vale'. Yo estaba muy enfadada y eso es todo. Si hubiese sido alguna agresión, yo estaría fuera del programa mucho antes". Tras estas palabras, Mediaset decidió prescindir de ella en los debates del citado concurso.

Ahora, tras 68 días apartada de los focos, Arantxa del Sol ha roto su silencio y ha desvelado que se enfadó tanto con el hermano de Sofía Cristo porque tras su primera expulsión, cuando se encontró con Kike Calleja en la playa de los expulsados, este le contó que Ángel se refería a ella como "una superviviente decepcionante que no me merecía continuar en el concurso y que era tan débil que hasta mi marido tenía que llamar por teléfono para pedir que me cuidasen".

Pero eso no es todo, porque también ha relatado cómo vivió el conflicto de la lancha: "Cuando le veo en la lancha después de que me contaran lo que me contaron pues pierdo los nervios y reacciono mal. Me decía ‘tu programa está en mis manos, Finita’, me decía unas cosas que me cuesta hasta reproducirlas. Para mí fue durísimo todo esto, ha sido sin duda la mayor traición que yo he sufrido en televisión. Me arrepiento de lo que hice porque yo no soy una persona agresiva”.

Arantxa también ha detallado que Blanca Manchón le dijo que Ángel contaba a sus espaldas detalles de la relación que habían tenido Ana Herminia y Finito de Córdoba: "Para mí esto fue muy desagradable, estas dos personas estaban planeando ganar dinero por los platós a costa de hablar de la presunta relación de mi marido con ella". En mitad de la entrevista, Ángel Cristo entró al plató con el rostro muy serio y cordialmente se saludó con la que fue su compañera de concurso. Una vez sentados frente a frente hablaron de su relación y de lo que había ocurrido entre ellos. La modelo aseguró que ella confía plenamente en su pareja y que nunca ha duda de él y dando por zanjado el tema asegurando que "nunca he tenido celos de Ana Herminia".

Ángel Cristo Jr. aprovechó el momento para pedir disculpas si le había hecho daño: "Obviamente que yo le pido perdón porque dije cosas desafortunadas, pero las he dicho porque estaba enfadado y, por supuesto, de verdad que cuando ella volvió es que a mí me hizo muchísima ilusión, porque yo me sentía muy solo en el concurso y yo con ella tenía una afinidad especial y de verdad que lo siento. En ese momento yo estaba muy dolido porque me llamaste enfermo mental". Una declaración a la que Arantxa contestó asegurando que nunca le dirigió esas palabras.

Antes de terminar, la pareja de Finito de Córdoba zanjó la entrevista asegurando que "yo no tengo ningún problema en pedirte disculpas, no estuvo bien. La que ha pagado he sido yo porque me han venido a provocar, he actuado de buena fe. No esperaba para nada la bienvenida que me dieron, y hoy me dicen que vamos a hacer un resumen de SV y me encuentro con lo mismo". Un instante muy tenso en el que Arantxa no pudo contener las lágrimas y en el que Ángel dijo que le dolía verla así: "Lo de la lancha lo pongo a un lado, porque no quiero que te persiga. Quiero que la gente se quede que empezaste de menos a más. Acabaste como una de las más fuertes y fuiste una gran superviviente". Tras estas palabras, los concursantes se levantaron y se fundieron en un emotivo abrazo dando por terminadas todas sus rencillas.