Celine Dion: la fascinante historia de su 'hijo milagro' que ya tiene 23 años

Año y medio después de estar en las sombras, apartada de los escenarios y de la vida pública, Celine Dion reapareció hace unos días, muy emocionada, para presentar un documental sobre su vida. Entre lágrimas, la cantante se reencontró con sus fans en un teatro de Nueva York, donde dio a conocer I am Celine Dion, la película de Prime Video que se estrenó el 25 de junio y que narra los últimos años de su vida y su lucha contra el transtorno neurodegenerativo que reveló que padecía en diciembre de 2022: el síndrome de persona rígida.

En su discurso, la diva canadiense de 56 años, dio las gracias a todos los que le han apoyado en estos tiempos difíciles, incluidos sus tres hijos, René Charles, de 23 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 13, nacidos de su matrimonio con René Angélil, fallecido en 2016. "No estaría aquí sin el amor y el apoyo diario de mis maravillosos hijos", dijo Celine. La intérprete de My heart will go on llegó a la proyección del brazo de su primogénito, René-Charles, que subió al escenario para ofrecer un pañuelo a su madre cuando ésta no pudo contener las lágrimas.

Celine Dion y Renè Angelil presentan a su hijo Renè-Charles

El joven es famoso desde la cuna, ya que al poco de nacer, el 25 de enero de 2001, se hizo mundialmente conocido como el 'bebé milagro'. Así fue como Celine y su marido lo presentaron en las páginas de ¡HOLA! y como se refirió a él en entrevistas posteriores. Después de seis años intentando ser madre, la estrella de la canción hizo realidad su sueño, tras pasar por siete ciclos de fecundación in vitro. Convertido ya en todo un hombre, hoy es su mayor orgullo.

Celine y el músico canadiense René Angélil se conocieron en 1980 pero fue en 1994 cuando contrajeron matrimonio a pesar de las críticas por la diferencia de edad entre ellos. Ella apenas tenía 26 años y él era 25 años mayor. Seis años después, nació su primogénito, su auténtico milagro, René-Charles. Años más tarde, en octubre de 2010, la diva de la canción volvió a ser madre con el nacimiento de los gemelos Eddie y Nelson, por el mismo procedimiento.

Intentando mantenerse alejado del foco mediático, René-Charles Angélil sin embargo fue testigo directo de la fama inconmensurable y el asedio a su madre. Vivió de cerca las largas ausencias de Celine Dion debido a las numerosas grabaciones de discos y las largas giras de la artista alrededor del mundo. Su refugio fue el deporte.

© @celinedion Céline con su hijo, en una imagen compartida por ella en sus redes sociales

René-Charles pasó sus años escolares en Las Vegas, donde empezó a sentir pasión por el hockey y el golf, un amor que se acentuó a los 14 años. Participó en la liga hockey sobre hielo, Nevada Storm Midget AA, convirtiéndose en un gran jugador, para orgullo de sus progenitores. Más adelante, decidió seguir los pasos de su madre y coquetear con el mundo de la música. Aunque su estilo rapero marcara una gran distancia con el de Celine Dion.

En 2018, con el nombre artístico de Big Tip, intentado pasar desapercibido, lanzó cinco singles en SoundCloud, entre ellos Catwalks, Loft Music Remix (que tomó prestada de la canción de The Weeknd, uno de los artistas a los que más admira), Never Stop, The Apple y The Kid. Tres de ellos se situaron en las primeras posiciones de la plataforma en las categorías de R&B & Soul y Hot chart.

Arriba, René con compañeros de equipo de 'hockey' sobre hielo. Sobre estas líneas, René, a la izquierda, con el cantante The Weeknd (el segundo empezando por la derecha)

Sin embargo, ser hijo de una de las grandes voces de la historia de la música, puede suponer todo un handicap para alguien que aspire a tener su propio hueco. Así lo reconoció en 2018, cuando tuiteó: "Maldita sea, tengo mucha presión para llegar a lo más alto en esta industria". Aunque, siguió con el hashtag "motivación", todo un símbolo de su determinación para demostrar su valía.

Tres años después, Angélil lanzó su primer Ep titulado CasiNo. 5 y su madre lo compartió sin poder ocultar su orgullo en sus redes sociales: "Estoy tan orgullosa de mi hijo. Mi amor por él es tan fuerte. Me conmueve profundamente que una de sus pasiones sea también una de las mías".

A parte de una relación con Angélique Weckmann , hija de los dueños del Wynn Las Vegas, uno de los hoteles casinos más grandes y lujosos de la ciudad de Nevada, cuyo noviazgo terminó en 2023, después de siete años, a René-Charles no se le ha vuelto a conocer ninguna novia. Entre sus aficiones se encuentran también los deportes más arriesgados, como el paracaidismo y los rallys.

Enfocado en los estudios y la música, el joven es el apoyo incondicional de su madre, no sólo ahora en su enfermedad, también desde que perdió a su marido, René Angélil, que falleció en 2016 a causa de un cáncer de garganta. En el funeral celebrado en la Basílica de Notre-Dame en Montreal, el primogénito de la pareja dedicó unas sentidas palabras a su padre: “Quince años no es mucho tiempo para que un hijo llegue a conocer a su padre. Tuviste una vida muy ocupada, pero pudimos comunicarnos a través del gol, del hockey, del póker, de la carne ahumada y por otras muchas y maravillosas comidas que nos unían más y más a medida que el tiempo pasaba”.