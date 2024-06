El regreso triunfal de Céline Dion a la alfombra roja tras el diagnóstico de su rara enfermedad

Una emocionada Celine Dion presentó entre lágrimas un documental sobre su vida. La cantante, de 56 años, reapareció en Nueva York tras dar a conocer el diagnóstico de su enfermedad que le ha mantenido apartada de durante muchos meses de los escenarios. Era un día muy importante para ella y no faltó a su cita. Vestida con camisa blanca adornada con un lazo y una falda larga del mismo color, la artista estrenó I am Celine Dion, una cinta de Prime Video, basada en la vida de la legendaria cantante y su lucha contra un raro trastorno neurológico, el síndrome de persona rígida.

La cantante de My heart will go on subió al escenario para hablar brevemente sobre su documental, y de inmediato fue recibida con un gran ovación. En su discurso quiso dar las gracias a su doctora Amanda Piquet, a la directora del documental, Irene Taylor Brodsky, y a todos los que le han apoyado, incluidos sus hijos, que le han acompañado en su dura lucha con la enfermedad. "Por supuesto, no estaría aquí sin el amor y el apoyo diario de mis maravillosos hijos. Gracias, René-Charles. Gracias, Nelson. Gracias, Eddy. Muchas gracias", pronunció. Celine es madre de tres hijos, René-Charles, de 23 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 13, de su difunto marido, René Angélil, y en la proyección estuvo acompañada de su hijo mayor.

"Y gracias a mis fans, su presencia en mi viaje ha sido un regalo sin medida. Su amor y apoyo incondicional en todos los problemas me han llevado a este momento. Una de mis historias que escucharán en esta película, mientras leía y aprendía sobre mi condición, es que me comparé con una manzana y no digo esto porque estemos en Nueva York, porque lo hice y estaba en Las Vegas", bromeó. “Cuando me dije a mí misma que me comparaba con una manzana de un árbol pensé: 'No quiero que [los fans] sigáis haciendo cola si no tengo manzanas brillantes", continuó. “Hace un par de días vi un mensaje de un fan que decía: 'No estamos aquí por la manzana. Estamos aquí por la verdad.' “No puedo creer lo afortunada que soy de tener amigos en mi vida”, dijo mientras se secaba las lágrimas. "Esta película es mi carta de amor para cada uno de vosotros. Espero veros a todos de nuevo muy pronto”, concluyó.

La leyenda ha luchado en secreto contra la enfermedad durante 17 años antes de hacerla pública en diciembre de 2022. Fue el miedo a morir lo que hizo que diera el paso de dar a conocerlo: "Ya no podía ocultarlo […] Tuve que criar a mis hijos, tuve que esconderme, tuve que tratar de ser una heroína. Sentí que mi cuerpo se me iba", señalaba. Su aparición en esta proyección se produce apenas una semana después de que haya prometido que volvería a los escenarios. El documental, dirigido por Irene Taylor, se estrenará el 25 de junio a través de Prime Video.

El trastorno neurológico Síndrome de la persona rígida (SPS) es un trastorno poco común y progresivo que afecta los músculos. "Es como si alguien intentara estrangularte. Es como si alguien te apretara la laringe", contó en una conversación con la periodista Hoda Kobt a quien explicó que tiene espasmos en la zona abdominal, en la columna, en las costillas, y que en ocasiones le han provocado una fractura: "Alguna vez me he roto las costillas, porque a veces los espasmos son tan fuertes que pueden romper algunas", contaba. A medida que avanza la enfermedad, algunas personas pueden quedar incapacitadas para caminar, debido a que no tienen reflejos como los tendría una persona normal. También aquellos que la sufren son más vulnerables a las caídas o sufrirán lesiones graves si se produce una caída. Entre los síntomas está la rigidez de los músculos de brazos, piernas, torso y tiene una mayor sensibilidad al ruido, que pueden provocar un espasmo muscular o una caída.