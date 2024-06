El impactante relato de Céline Dion sobre su enfermedad, que ocultó durante dos décadas

Tanto la meteórica carrera de Céline Dion (56) como su vida privada están marcadas por el síndrome de la persona rígida (SPR), enfermedad que padece la artista. De esta patología neurológica que la ha cambiado radicalmente habla como nunca en el documental I Am: Celine Dion, que se estrena el 25 de junio Prime Video. En la cuenta atrás para verla compartir esta parcela tan complicada e íntima, ha dado un adelanto en el que demuestra (una vez más) su fortaleza. Tiene claro que es la condición con la que debe aprender a vivir y dejar de cuestionarse, pero también reconoce que llegar a este punto ha sido un camino largo y difícil del que ha compartido impactantes detalles.

-Fallece trágicamente la sobrina de Céline Dion en medio del grave problema de salud de la cantante

-Los tres hijos de Céline Dion posan orgullosos junto a ella, convertidos en su gran apoyo durante su enfermedad

La intérprete de My heart will go on (es el tema principal de la película Titanic) ha explicado en la NBC que conoció el diagnóstico mucho antes de anunciarlo en 2022, cuando comunicó además que esta dolencia le obligaba a bajarse de los escenarios. Hasta ese momento, la ganadora de cinco premios Grammy había mantenido en secreto su enfermedad durante casi dos décadas y había vivido en completo silencio las consecuencias de su problema de salud. Fue el miedo a morir lo que hizo que diera el paso de sincerarse: Ya no podía ocultarlo […] Tuve que criar a mis hijos, tuve que esconderme, tuve que tratar de ser una heroína. Sentí que mi cuerpo se me iba.

Desde que comunicó su problema, el apoyo que recibe es incondicional. Tanto sus fieles seguidores como compañeros de profesión, todos están pendientes de Céline Dion, animándola en cada paso. Además, es consciente de que sus palabras tienen una repercusión y ayuda mucho a otros pacientes cuando da voz a la enfermedad y habla de los complicados síntomas, derivados de la contracción involuntaria de los músculos que produce este síndrome: "Es como si alguien intentara estrangularte. Es como si alguien te apretara la laringe".

-Se subastan las letras de dos temas de Céline Dion para recaudar fondos por la enfermedad que padece

Durante su charla con la periodista Hoda Kobt ha relatado que tiene espasmos en la zona abdominal, en la columna, en las costillas, y que en ocasiones le han provocado una fractura: "Alguna vez me he roto las costillas, porque a veces los espasmos son tan fuertes que pueden romper algunas". Su afición por meterse entre fogones también se ha visto afectada porque le dan calambres que provocan que los dedos y las manos se queden "en una posición en la que no puedes desbloquearlos".

Céline Dion ya no se cuestiona. Ha dejado de preguntarse "¿por qué yo?, ¿qué he hecho?, ¿soy responsable?" Para tomar las riendas de su vida y hacer todo lo que esté en su mano para tener la mejor calidad de vida posible y continuar con su carrera. La ganadora de dos premios Oscar sigue una férrea rutina que incluye hacer terapia deportiva, física y vocal cinco días a la semana. Para hacer este camino, en el que se muestra cada vez más fuerte, cuenta con sus hijos, René Charles, Eddie y Nelson (los tres nacieron durante su matrimonio con el músico y mánager René Angélil, fallecido en 2016). También el resto de la familia está muy pendiente.

¿Reaparición en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Aunque centrada en vivir el presente, en la prensa francesa se está intensificando el rumor de que la cantante canadiense podría ser una de las sorpresas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, que arrancarán el 26 de julio. Su presencia en la última edición de los premios Grammy tras más de dos años de ausencia ha invitado a pensar que es posible esta presencia en un novedoso acto. Esta vez la bienvenida no tendrá lugar en un estadio, sino que los deportistas desfilarán durante seis kilómetros por el Sena y acabarán frente a Trocadéro, donde tendrán lugar las actuaciones.