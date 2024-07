La batalla legal de Nicola Peltz para esclarecer la muerte de su perrita Nala

Nicola Peltz atraviesa un momento complicado desde que su perrita Nala falleciese el pasado mes de junio. "Mi cabeza no puede comprender que te hayas ido. Simplemente siento mucho dolor", así de devastada se mostró antes sus seguidores tras el varapalo que había sufrido y sobre el que a continuación daba más detalles: "Nala estaba perfectamente cuando fue a los peluqueros ayer, pero salió hiperventilando y no podía respirar. Corrimos al veterinario y falleció horas después. Comparto esto con la esperanza de que pueda evitar que le pase a otros perros", explicó la mujer de Brooklyn Beckham que para terminar de verter sus sospechas sobre la empresa de peluquería canina añadió: "Por favor, cuidad con quién enviáis a vuestros perros porque no sabes lo que pasa después a puerta cerrada".

© @nicolaannepeltzbeckham

Para la joven heredera lo que iba a ser una sesión de cuidado y aseo para su mascota, acabó costándole la vida y parece dispuesta a llegar al fondo del asunto. Según han asegurado a TMZ fuentes de su entorno, ha contratado a un equipo de abogados para sentar en el banquillo a la compañía de peluquería a la que llevó a Nala justo antes de que muriese. Además, han explicado que Nicola y Brooklyn la llevaban asiduamente a esa peluquería sin preocupaciones, pero durante el último mes observaron que la perrita tenía un fluido en sus pulmones y problemas neurológicos. En su empeño por esclarecer lo que ha ocurrido, la pareja trató de averiguar que es lo que ocurre en la sala donde los animales se someten a los diferentes tratamientos, pero la peluquería no cuenta con cámaras en la trastienda y han acabado por dejar de responder a los requerimientos del hijo y la nuera de David Beckham.

© @nicolaannepeltzbeckham

"Si su muerte no fue debida a una negligencia, entonces ¿por qué la peluquería no está cooperando con nuestra investigación", se preguntaba Nicola, asegurando que estaba dispuesta a llegar al fondo del asunto "para descubrir la verdad". Así las cosas, solo le queda la vía legal. No obstante, su entorno se ha afanado en recalcar que esta decisión no la ha tomado con ánimo de sacar un rédito económico, sino para prevenir que otros perros puedan sufrir consecuencias similares.

© @nicolaannepeltzbeckham

Como ella mismo ha reiterado en sus redes sociales, el mes de junio ha sido demoledor para ella, pues antes de perder a su perrita Nala, también despidió a su abuela Gina, a la que cariñosamente llamaba Naunni. a actriz y modelo, que ha dirigido recientemente su primera película titulada Lola , siempre estuvo muy unida a su abuela como se pudo comprobar el día de su boda con Brooklyn Beckham, en abril de 2022, cuando Naunni ejerció de dama de honor de la novia. No solo su marido, David y Victoria Beckham, que este jueves celebran sus bodas de plata, también transmitieron a su nuera todo su cariño y recordaron a Gina.