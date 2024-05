Nicola Peltz llora la muerte de su abuela, que fue dama de honor en su boda, y los Beckham se unen a su dolor

Nicola Peltz ha perdido a una de las personas que más quería. La actriz ha despedido a través de un conmovedor mensaje a su abuela Gina, a quien cariñosamente llamaba Naunni, que ha muerto a los 95 años. "Mi querido ángel Naunni, siento que nunca tendré las palabras adecuadas porque simplemente no creo que te hayas ido. Rezo mucho para que estés en paz ahora mismo. Todavía no entiendo adonde fuiste. Sólo desearía que te quedaras conmigo más tiempo, había tantas cosas que quería hacer contigo. Quería estar contigo todo el verano" escribió Nicola. Detalla con tristeza algunas de las cosas que ya no podrán hacer juntas, lo que ha provocado una oleada de mensajes de apoyo.

"Me entristece que no podrás conocer a mis hijos, abrazarme, hablarme o ver mis próximas películas. Estoy tan desconsolada y te extraño mucho. Tengo mucha suerte de que fueras mi Naunni" apunta. Con el corazón roto muestra su agradecimiento por haberla tenido en su vida y por haber criado a su madre de la manera excepcional en que lo hizo. "Criaste a la hija más perfecta a la que tengo la suerte de llamar madre, que es mi mayor regalo en la vida" escribe. "Gracias por estar siempre ahí para mí y saber siempre hacerme feliz. Me siento tan rota por dentro, sólo desearía que pudieras estar aquí conmigo. Eras la dama más feliz y hermosa que he conocido y tuve mucha suerte de crecer con tu amor y tu risa. Sé que siempre me dijiste que la felicidad es una elección, pero ahora, siendo adulta y recordando eso, solo sé lo fuerte que eras porque yo no soy tan fuerte como tú, no siento ninguna felicidad, solo te extraño mucho".

Un doloroso mensaje que finaliza asegurando que toda la familia "está perdida sin ella" y pidiendo “una señal” para sentirla cerca. La relación de Nicola con su abuela era muy estrecha como se pudo comprobar el día de su boda con Brooklyn Beckham, en abril de 2022, cuando Naunni ejerció de dama de honor de la novia. Brooklyn le ha dedicado así unas palabras muy cariñosas, uniéndose al sentimiento de dolor de su mujer. "Gracias por ser tú. Fuiste la persona más dulce y feliz que jamás haya existido y me enseñaste a encontrar alegría en todo. Gracias por siempre hacer sonreír a todos, hiciste que la vida de todos aquellos a quienes tocaste fuera infinitamente mejor. Tengo mucha suerte de haber tenido el honor de ser tu nieto durante los últimos cuatro años. Prometo cuidar de Nicola y tu familia. Te extrañaré mucho. Te amo mucho".

También el padre de Brooklyn, David Beckham, que tuvo la oportunidad de conocer a la abuela de su nuera, la ha recordado. "Para la dama más especial con la sonrisa más hermosa. Descansa en paz, Naunni". Fueron muchos los mensajes de condolencia que recibió Nicola de parte de sus seguidores, que lamentaron su pérdida y la apoyaron en estos momentos tan complicados. La actriz y modelo, que ha dirigido recientemente su primera película titulada Lola, estuvo siempre muy volcada en su abuela, sobre todo en las últimas semanas cuando parece que estaba más delicada de salud. Fue por ir a visitarla por lo que no pudo asistir a la fiesta de celebración del 50º cumpleaños de su suegra, Victoria Beckham, aunque le envió un cariñoso mensaje.

Tanto Nicola como Brooklyn están muy unidos a sus respectivas familias, como se puede comprobar en los planes que organizan juntos como cumpleaños y vacaciones. No dudan en compartir imágenes en las que se ve lo bien que se llevan, mostrando que, además de su vida en pareja, disfrutan de una relación con sus familias muy estrecha.