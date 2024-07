Miguel Herrán anuncia su ruptura con Celia Pedraza seis meses después de convertirse en padres

Miguel Herrán y Celia Pedraza han decidido poner fin a su relación después de algo más de un año juntos y seis meses después de dar la bienvenida a su primera hija. El actor ha comunicado la noticia a sus seguidores a través de un texto breve y conciso con el que ha querido adelantarse a las posibles especulaciones que pudieran surgir: "Adelantándonos a posibles rumores, me gustaría informar que desde hace un tiempo, tanto Celia como yo decidimos que nuestra relación sentimental tomara rumbos diferentes".

© @miguel.g.herran

Por el momento, Celia, hermana de la actriz María Pedraza, no se ha pronunciado sobre la inesperada ruptura que llega después de una etapa difícil para el protagonista de Modelo 77 ya que a mediados de mayo sufrió un aparatoso accidente de moto que, si bien no reportó gravedad, le mantuvo inactivo y en reposo durante un tiempo. Lo peor de este periodo, según reconoció Miguel, fue no haber podido coger en brazos a su hija María, quien siempre les unirá a pesar de que sus caminos se separen.

© @celiapedraza_

Celia y Miguel se enteraron de que iban a ser padres durante un viaje que hicieron al Himalaya y desde el primer instante tuvieron claro que si era niña se llamaría María ya que es un nombre lleno de significado para ella. "Siempre me ha gustado. Mi abuela y mi madre se llaman así y lo he tenido siempre clarísimo", contó entonces la mayor de las Pedraza, que siempre le dijo a su hermana que el día que fuese madre de una niña se llamaría como ella ya que las dos están muy unidas. La noticia de su paternidad fue una auténtica sorpresa ya que hacía solo unos meses que su relación había salido a a la luz.

Fue durante el Gran Premio de MotoGP de Portugal, celebrado a finales del pasado mes de marzo de 2023, cuando ella hizo pública una fotografía en la que aparecía fundiéndose en un cariñoso abrazo con el actor. La imagen disipó de forma definitiva los rumores que existían desde unas semanas antes, cuando ambos fueron fotografiados juntos en el aeropuerto. Poco después, la llegada de la pequeña María el 12 de enero de este año supuso una auténtica revolución en sus vidas. "Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida", dijo Herrán cuando supo que iba a ser padre. También Celia ha asegurado que la maternidad está siendo "increíble", una experiencia "que no cambiaría por nada".