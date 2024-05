Miguel Herrán ha sufrido un accidente de moto y su pareja, Celia Pedraza, cuenta cómo evoluciona

El actor Miguel Herrán ha tenido un percance con la moto del que ya se está recuperando y por el que se mantiene alejado temporalmente de la vida pública, con su agenda de compromisos en pausa. Ha sido Celia Pedraza, su pareja y madre de su hija, quien lo ha contado. La hermana de María Pedraza ha dado los detalles al acudir la noche de este jueves sola a un evento en el que se daba por confirmada la presencia del intérprete de La casa de papel ya que es uno de los protagonistas del spot que se presentaba.

"Miguel no ha podido venir porque ha tenido un pequeño accidente de moto, pero no ha sido nada grave. Se está recuperando en casa y le hubiera encantado venir, pero otro año será. Está estupendo, ha sido una pequeña luxación pero está genial en casa recuperándose, poco a poco", ha dicho Celia, de 32 años. Sus palabras han sido muy tranquilizadoras, al igual que su actitud, demostrando que el incidente del ganador de un Goya no reviste gravedad y afortunadamente todo ha quedado en un susto.

La pareja atraviesa una etapa muy bonita desde que en enero se convirtieron en familia de tres con la llegada de María, en la que están volcados. "Estoy muy bien, muy contenta con mi peque. Pasando mucho tiempo en familia y muy feliz", ha dicho. Reconoce que la maternidad "da mucho vértigo" pero su experiencia está siendo "increíble" y "no lo cambiaría por nada" porque "María es maravillosa, increíble". Además, dice de su bebé que se porta muy bien y apenas tienen noches de insomnio.

Al protagonista de títulos como Élite, Los Farad y Modelo 77 lo define como "un sueño de padre, un padrazo". Además, ha contado que físicamente la niña se parece a él y tienen los mismos ojos. María es la gran protagonista de la familia y, según Celia, la persona que más la consiente es María Pedraza, quien siente devoción por su única sobrina. Cuando su intensa agenda de trabajo se lo permite, la actriz, que mantiene una relación con Jason Fernández, intenta pasar todo el tiempo que puede con la pequeña.

Celia y Miguel se enteraron de que iban a ser padres durante un viaje que hicieron al Himalaya y desde el primer instante tuvieron claro que si era niña se llamaría María ya que es un nombre lleno de significado para ella. "Siempre me ha gustado. Mi abuela y mi madre se llaman así y lo he tenido siempre clarísimo", ha contado la mayor de las Pedraza, que siempre le dijo a su hermana que el día que fuese madre se llamaría como ella ya que las dos están muy unidas.