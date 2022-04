Miguel Herrán cuenta cómo está dos días después del tremendo incendio que arrasó su casa

Loading the player...

El pasado viernes, Miguel Herrán vivía una de las peores experiencias de su vida al ver cómo su casa era arrasada por el fuego. El hogar del protagonista de Élite quedaba completamente devastado por las llamas. El llanto desgarrador del actor al ver ardiendo su casa conmovió a sus millones de seguidores en todo el mundo. Afortunadamente, Miguel pudo salir ileso y así nos lo transmitió cuando nos pusimos en contacto con él: "Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación!". Dos días después del fatídico suceso, el actor ha contado, a través de sus redes sociales, cómo se encuentra y también ha querido agradecer a ¡HOLA! el gesto que tuvimos al preocuparnos por su estado de salud. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

