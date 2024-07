Boris Izaguirre nos cuenta su situación actual con Isabel Preysler y Tamara Falcó tras su distanciamiento

En octubre de 2022, Boris Izaguirre realizó unos comentarios sobre Tamara Falcó que no sentaron nada bien a la marquesa de Griñón. Aquellas palabras no sólo provocaron una ruptura de su amistad, sino también la que mantenía con Isabel Presyelr. Tanto es así que estuvieron casi un año sin tener contacto. Pero ahora parece que la relación entre los tres vuelve a ser la de siempre. Así nos lo contó el propio Boris en los Beef Awards que celebró PROVACUNO–Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España– en Madrid, donde también nos desveló cómo se ha producido el acercamiento paso por paso.

—Boris, ¿te declaras amante de la carne?

—Sí. Sobre todo, de la carne. Me encanta la carne.

—Ahora que llegan las vacaciones de verano, ¿ya está lista tu operación biquini?

—Yo hago la operación biquini todo el año. Sobre todo, porque nado todo el año. Por eso, no me asusta nada este momento.

—¿Cómo se presenta tu verano?

—Muy bien. Hombre, siempre es un poco corto, porque Rubén y yo estamos ocupados prácticamente buena parte de julio. Este verano, volveremos a Venezuela, que ya lo hicimos el año pasado y nos encantó.

—Hace unos días recordabas el ictus que padeciste a principios de 2022. Dos años después, ¿cómo te encuentras?

—Muy bien, estupendamente.

—¿Sientes algún miedo por si puede repetirse?

—No, no es un cáncer. En mi caso, fue una cuestión preventiva. Entonces, lo hemos superado y hemos eliminado el peligro, que es lo importante.

—Entonces, no tienes ninguna secuela

—No, porque está evacuado.

—Hace unos días coincidiste con Isabel Preysler y Tamara en unos premios

—Me encantó. Luego, durante la cena, nos acercamos un rato a hablar y fue todo muy bien, muy normal.

—¿Era la primera vez que veías a Isabel?

—No. Llevamos retomando nuestras conversaciones desde octubre del año pasado. Hablamos mucho por teléfono. Pero también he tomado la decisión de que no hace falta seguir comentando nada de ella después de todo lo que ha pasado.

—¿Vuestra amistad está como siempre?

—Por supuesto.

—¿Y tu relación con Tamara?

—Igual, muy bien. También hablamos mucho en esa cena. Además, ayer estuvimos mandándonos mensajes por un vídeo muy simpático de ella.

—Entiendo que has sido tú quien ha dado un poco el paso para propiciar este nuevo acercamiento y que ellas han estado receptivas

—Muchísimo. La primera vez que vi a Tamara fue en su desfile con Pedro del Hierro –en septiembre de 2023–. Después, en el estreno de la película Napoleón –dos meses después–, nos vimos e Isabel y yo.

—¿Quién se acercó a quién?

—Yo estaba cubriendo un estreno para un programa de televisión que hacía para La Sexta e Isabel, muy amablemente, concedió una entrevista. Yo llevé la parte de esa entrevista, aunque estaba acompañado por mi compañera Coti.

—Entonces, ¿notaste algún tipo de tensión?

—Por supuesto que no. No había ninguna necesidad.

—¿Y ya has vuelto a visitar la casa de Isabel?

—Sí.

—Entonces, queda claro que vuestra relación vuelve a ser muy buena

—Sí. Pero me parece que puedo tener el derecho de mantenerlo para mí.

—Por supuesto. Pero, si te pregunto es porque te afectó mucho ese distanciamiento con ellas

—Desde luego. Pero me afectaba mucho más tener que estar ante la presión de dar una respuesta por esa situación. Me parecía que era un conflicto bastante personal. Ahora, he estado en Casa Salesas.

—¿Qué te ha parecido el restaurante de Íñigo?

—Me ha encantado. Fuimos con Carolina Herrera, madre y nos encantó estar a todos.

—¿Estaba Isabel ese día con vosotros?

—Fuimos con Carolina Herrera mamá. Isabel no podía esa noche porque tenía otro compromiso.

—¿Qué opinión tienes de Íñigo?

—Es encantador. Siempre me ha caído muy bien, desde que lo conocí, que fue antes de ser novio de Tamara.

—¿Ya le conocías previamente?

—Sí, sí. Y. Siempre me ha parecido una persona estupenda. Es muy simpático, muy emprendedor… Encantador, educadísimo… Y españolísimo también.