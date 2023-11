Boris Izaguirre recuerda el ictus que sufrió en un plató de televisión: 'Llevaba una vida con muchísimo estrés'

Boris Izaguirre sufrió un ictus a principios de 2022 durante las grabaciones de El desafío, el concurso de Antena 3. Aquel accidente le llevó directamente al hospital y allí comprobaron que el ictus había sido provocado por un coágulo en la carótida derecha, que estaba taponada en un 70 por ciento. El presentador tuvo que someterse a una complicada intervención llamada endarterectomía carotídea para prevenir futuros sustos, y afortunadamente su evolución fue muy favorable. Ahora comparte su experiencia para concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en el mundo.

"Yo estaba trabajando en un programa de televisión, en El desafío, y se colaron otros programas de television que también tenía que atender, y fui a un plató que conozco muy bien y de pronto estando dentro del plató no sabía donde estaba, era como que no lo veía y no había manera de volver a ponerme en mi sitio", ha explicado en su programa, Mas vale sábado, de laSexta. Según ha recordado, "lo primero que hice fue ponerme a hablar mirando todo el tiempo hacia la derecha".

Ese comportamiento alertó al equipo del concurso y al propio Boris. "Las personas en el control, en las cámaras, vieron que era una conducta como muy extraña. Yo no lo podía controlar, no podía volverme a otro lugar, estaba todo el tiempo hablando así, mirando hacia la derecha, y al mismo tiempo me preocupaba que fuera a perder el control de lo que estaba didiciendo", ha añadido.

Tras compartir su experiencia, el presentador ha puesto el foco en los síntomas que sufrió los días previos al ictus. "Muchas veces tienes los sintomas, el cuerpo te avisa, el cuerpo es muchísimo más noble que cualquier otra cosa", ha dicho. A él, por ejemplo, le avisó mientras trabaja. "Me he dado cuenta que escribiendo toda la mano izquierda a veces no la sentía y me daba cuenta en el texto, en la pantalla, veía que las palabras estaban increiblemente mal escritas. De hecho, a una amiga mía la estaba mandando WhatsApp larguísimos y no sabía lo que decía, eran totalmente ininteligibles", ha declarado. Su amiga llamó rápidamente al marido de Boris, Rubén Nogueira, para alertarle. "Le dijo: 'Lo increíble es que sigue escribiendo porque probablemente él sí lo ve que está bien'. Luego me ha mostrado esos mensajes y da pánico verlos".

El presentador ha querido dejar claro que él nunca ha fumado, un hábito que aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, pero que cuando sufrió el ictus "llevaba una vida con muchísimo estrés y muchísima tensión". "Los mensajes los recibes, los síntomas los tienes, pero no todos sabemos apartar la agenda que tenemos por nuestra salud, que es lo primero que hay que hacer", ha recomendado.