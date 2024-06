Tamara Falcó presenta en Madrid una nueva colección inspirada en su viaje de novios

En el amplio y envidiado armario que atesora Tamara Falcó en su piso madrileño podemos encontrar todo tipo de piezas, pero sobre todo trajes de chaqueta aptos para cada época del año. Sin lugar a dudas es el uniforme estrella de las expertas en moda, aquel con el que nunca fallas, y hoy ha vuelto a enfundarse en uno de ellos, aunque con una versión mucho más trendy, para una cita muy especial que ha acaparado todos los focos. La emprendedora ha presentado en el restaurante de su marido Iñigo Onieva, Casa Salesas, la nueva colección de su marca con Pedro del Hierro y tras ella encontramos una inspiración muy especial.

Se trata de un lanzamiento de lo más elegante inspirado en el viaje de novios de la pareja que se prometió amor eterno el verano pasado en el palacio familiar El Rincón, y está compuesto por tres colecciones: Honeymoon, Blowing in y Endless Summer. En esta novedad que ya está disponible en tiendo encontramos todo tipo de piezas, como el look que ha estrenado ella, bautizado como Lemonade, que está relacionado con dos de las supertendencias que triunfan esta temporada y que puedes copiar hoy mismo. Hablamos del chaleco de sello minimalista, escote en 'V' y hombreras marcadas ( 229 114 euros) que ha combinado con sus pantalones rectos de tiro altoy bajo acampanado ( 169 84 euros), ambos en un precioso amarillo clarito que potencia el bronceado.

"Este outfit es uno de mis favoritos de esta nueva colección, un modelo perfecto para cualquier evento de día en estos calurosos días del verano. Los tonos pastel son mi debilidad y los total looks de dos piezas me encantan. Este look me ha acompañado en varios momentos de mi luna de miel en la sabana africana y a la vez que elegante es versátil y cómodo" se sincera la marquesa de Griñón ante la impecable elección que ha completado con sandalias de tiras amarillas y bolsito tipo bombonera en lila. Durante el evento que se ha celebrado esta mañana, las modelos que se han paseado por el local han demostrado que los vestidos estampados que ha diseñado junto a Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro, son fundamentales en cualquier maleta de viaje.

¿En qué se inspira?

Maravillosas propuestas made in Spain que también encajan para aquellas invitadas que buscan la sencillez y la sofisticación. ¿Por qué? Porque encontramos desde siluetas fluidas con patrones de los más divertidos y colorodios, a otras piezas más ceñidas con acabados satinados que crean el look perfecto para una boda sin necesidad de añadir demasiados complementos. Y como bien explica su creadora, cada uno de los lanzamientos representan los diferentes momentos y lugares que han recorrido tras su mediático enlace, desde la salvaje sabana africana y a las fotogénicas lslas de la Polinesia Francesa. ¿Cuál añadirás a tu repertorio este verano?

