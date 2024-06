Este conjunto de Tamara Falcó es la alternativa perfecta al vestido clásico de invitada (si no vas a una boda)

Por muchos viajes, eventos y otros compromisos que llenen su agenda, Tamara Falcó nunca falla a su cita semanal con la televisión. Cada jueves noche, la colaboradora de El Hormiguero nos entretiene con sus anécdotas, pero también nos regala buenas dosis de inspiración en materia de moda. Y es que, además de chef, la hija de Isabel Preysler es diseñadora, con lo que está muy al día de las tendencias que más se llevan, especialmente en cuestión de invitadas. Anoche, Tamara no decepcionó y nos reveló cuál es el estilismo ideal para un evento si no queremos llevar el vestido clásico. Eso sí, según el dress code más tradicional, su look es apto para celebraciones como bautizos, comuniones o graduaciones, pero nunca lo sería para una boda. ¿Sabes por qué?

Tamara, que hace una semana estrenaba un corte de pelo bob que le favorece muchísimo, ha escogido un conjunto estampado para acudir esta semana a la televisión. Aconsejada por su estilista, Cristina Reyes, la diseñadora ha llevado una blusa asimétrica blanca con print de flores a juego de una falda evasé de largo midi. Un look muy favorecedor y elegante que acompañó con joyas de Sézane y que puede ser incluso ser una mejor opción que un vestido. ¿La razón? Siempre resulta más fácil encontrar dos piezas independientes que encajen en nuestra silueta que una sola.

Eso sí, no recomendaríamos este conjunto para una boda debido a su color: según el protocolo, el blanco no es adecuado para una invitada a un enlace ya que, sobre todo en las fotos, puede confundirse con el vestido de novia. Por eso se evita, incluso en tejidos estampados como este.

El conjunto de Tamara pertenece a la firma Galcon Studio, una marca española fundada en 2021 que apuesta por la sostenibilidad, el kilómetro cero y los diseños atemporales. No hay duda de que el look de Tamara lo es, por lo que los 148,90 euros que cuesta la blusa y los 179,90 de la falda son una inversión inteligente: podrás usar ambas prendas durante años, tanto juntas como por separado.

¿Con qué zapatos combinarlo?

Además, al ser en blanco y negro, este conjunto puede llevarse con complementos de cualquier color. Desde la firma proponen combinarlo con sandalias negras, aunque Tamara prefirió unas blancas de la colaboración Martinelli x Redondo Brand (el modelo Loren, 179,95 euros). Si buscas un toque más veraniego, nuestro consejo sería combinarlo con unos mules en un tono de tendencia, como fucsia, naranja o azul bebé.