De Ana Obregón a Luis Alfonso y Margarita Vargas, reunidos en una 'deliciosa' noche de verano

Numerosas personalidades de la crónica social y de la televisión pusieron toda la carne en el asador en los Beef Awards. Mejor dicho, en el ruedo, porque fue en la plaza de toros de Las Ventas, de Madrid, donde PROVACUNO, Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, celebró estos premios, el miércoles 19. Entre los galardonados, la firma de moda Lola Casademunt, Ana Rosa Quintana y la Fundación Aless Lequio. Con Cristina Tárrega y Boris Izaguirre como presentadores, la gala reunió a Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, duques de Anjou; Norma Duval, y Ana Obregón, que se mostró como la mejor defensora de la carne en una improvisada clase de biología: "Es fundamental en la alimentación primaria. De toda la vida. Si el australopithecus no hubiera tomado carne, no estaríamos nosotros aquí". La presentadora nos afirmó que pasa de la "operación biquini", ya que es su nieta, Ana Sandra, quien la está poniendo en forma. "La mejor dieta es criar a un bebé. Anita empezó a andar hace nada y ya corre muchísimo. Ayer registré 15.000 pasos en casa". También Norma Duval vuelve a rodearse de biberones. Ella misma nos descubrió al nuevo miembro de su familia: "Ahora soy abuela triple. El hijo mayor de mi hermana tuvo un niño hace un mes. Y como Carla no está, yo ejerzo de “nonna”". Además, Norma nos adelantó su verano: "Mucho trabajo y estaré navegando con mi marido por el Mediterráneo".

© FERNANDO JUNCO Ana Obregón, que recogió el premio que PROVACUNO le concedió a la fundación de su hijo.

Por su parte, Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón nos contaron lo mucho que tienen que celebrar. Por un lado, la duquesa de Anjou está recuperándose bien de la lesión que sufrió en su brazo izquierdo por una caída de caballo: "Justo hoy me he quitado el cabestrillo. Voy mejor, pero aún no puedo hacer deporte". Por otro, nos señaló que su familia está enlazando un aniversario tras otro: "Luis Alfonso acaba de cumplir 50, yo hice 40 —en octubre— y vamos a hacer 20 de casados en noviembre", nos explicó. Sobre su medio siglo de vida, Luis Alfonso nos confesó: "Me encuentro muy bien. Hay alguna cana, pero, por lo demás, con espíritu joven. Ahora, a preparar los próximos 50", bromeó. En relación a sus dos décadas de matrimonio, de los que han nacido cuatro hijos, nos añadió: "Parece que fue ayer cuando nos casamos, y eso quiere decir que todo va de maravilla. Lo más fácil ha sido la convivencia. Prácticamente, no discutimos. Nos llevamos muy bien", nos afirmó. Igualmente, Luis Alfonso nos habló de su madre, Carmen Martínez-Bordiú: "Sigue estupendamente en Portugal, encantada de la vida y muy tranquila. De vez en cuando, viene a vernos".

© FERNANDO JUNCO

© FERNANDO JUNCO © FERNANDO JUNCO Arriba, de izquierda a derecha, Ion Aramendi con su mujer, María Amores, y Santi Acosta y su hija, Claudia; Sobre estas líneas, Fiona Ferrer con Maite Casademunt, también galardonada; la artista Carlota Pérez de Castro —hija del director del IADE y la pintora Teresa Calderón—, y la modelo Teresa Baca © FERNANDO JUNCO

En los premios organizados por PROVACUNO, pudimos charlar con Julio Iglesias, Jr., y su novia, la modelo cubana Ariadna Romero. "Estoy en uno de mis mejores momentos. Me encuentro muy bien y tengo al lado una chica maravillosa", nos dijo el hijo de Isabel Preysler. "Llevamos un año y dos meses. Ya vivimos juntos", nos añadió el cantante antes de que su novia le echara piropos: "Se despierta feliz y se va a dormir feliz". De la misma forma, Ariadna nos confesó lo "maravillosos" que son Julio Iglesias, padre, e Isabel Preysler como "suegros": "A su padre lo vi en su cumpleaños y está muy bien. Muy simpático y con muchas ganas de bromear. Isabel impacta por lo bella y elegante que es", nos manifestó la modelo, que nos reconoció que todavía no conoce a todos los hermanos de su novio: "Me faltan Victoria y Cristina, las gemelas". Además, Julio Iglesias, Jr., nos avanzó sus planes de futuro: "Estaremos en Madrid unos días y nos iremos al sur. En agosto cantaré en Starlite, Marbella, y en noviembre empezaré una gira por España y Portugal", añadió el artista, que acaba de grabar nuevo disco.

© FERNANDO JUNCO © FERNANDO JUNCO

© FERNANDO JUNCO © FERNANDO JUNCO Arriba, a la derecha, Norma Duval. Sobre estas líneas, la periodista Pepa Gea, que fue sin su marido, Carlos Herrera; Cristina Tárrega, y Susana Uribarri y su hija, Carlota. © FERNANDO JUNCO

Otras de las parejas con las que hablamos son Patricia Cerezo y Kiko Gámez —directivo de Telefónica—, así como el presentador Ion Aramendi y la periodista María Amores, con la que cumplirá 20 años de amor tras el verano. Por su parte, Santi Acosta nos presentó a su hija mayor, Claudia, que ya tiene 18 años: "Hoy viene de community manager. Mientras me ayuda con las redes, pasamos más tiempo juntos. Va a empezar a estudiar Marketing", nos contó.

© FERNANDOJUNCOTELLADO Sobre estas líneas, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas.

El futuro de Ana Rosa Quintana

Otros de los presentadores que vimos en los Beef Awards fueron Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, quienes posaron juntos para ¡HOLA! La primera, premiada en la categoría de Comunicación, nos avanzó que está a punto de cogerse "dos meses" de vacaciones. "No hago “operación biquini” ni me cuido especialmente. Ahora peso lo mismo. Ni engordo ni adelgazo, que creo que es lo ideal". Ana Rosa también nos confirmó que no dejará las tardes la próxima temporada, tal y como se ha llegado a rumorear: "Volveré en septiembre. Algún día me retiraré, pero, ahora, estoy encantada con el programa", nos dijo la periodista, que se encuentra muy bien de salud, tras el cáncer de pecho que le diagnosticaron en 2021: "Sigo con las revisiones y todo va saliendo bien. Me encuentro estupendamente». De la misma forma, Joaquín Prat ya piensa en sus vacaciones en alta mar: "De nuevo, las pasaré en Baleares, con mi familia y mi chica. Ella es de Ibiza y casi todos los fines de semana estoy allí".

© FERNANDOJUNCOTELLADO

© FERNANDOJUNCOTELLADO © FERNANDOJUNCOTELLADO

© FERNANDOJUNCOTELLADO Sobre estas líneas, Julio Iglesias, Jr., y la modelo cubana Ariadna Romero. En el centro, Cristina Tárrega y Boris Izaguirre, que presentaron de la ceremonia. Sobre estas líneas, la periodista deportiva croata Fani Stipkovic, mujer del exfutbolista Fernando Hierro, con la modelo Lorena van Heerde, 'Miss España 2001'. A la derecha, Joaquín Prat con Ana Obregón y los duques de Anjou. © FERNANDOJUNCOTELLADO

Por último, hablamos con Gabriela Guillén, quien se mostró opaca cuando le preguntamos por el reconocimiento por parte de Bertín Osborne de su hijo: "La tormenta siempre pasa. Lo importante es que mi hijo está fenomenal y que estamos muy felices". ¿Habrá acercamiento entre el cantante y ella? "Siempre se empieza por algo", nos respondió la paraguaya, sin querer desvelar si Bertín ya conoce a su pequeño.

© FERNANDOJUNCOTELLADO