Norma Duval nos anuncia la llegada de un nuevo niño a su familia: 'Ahora soy abuela triple'

Días después de que publicásemos sus últimas fotografías con Matthias Khün en Mallorca, Norma Duval acudió a los premios Beef Awards que se celebraron el miércoles 19 en la plaza de Las Ventas de Madrid, de la mano de PROVACUNO, Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno. Allí, la vedette nos contó que su familia acaba de crecer: "Ahora soy abuela triple".

© Pablo Robles Juan Carlos con sus hermanas, Paula y Andrea, durante el bautizo de la pequeña Valentina

"El hijo mayor de mi hermana Carla ha tenido un niño hace un mes", anuncia a ¡HOLA!. Norma se refiere a Juan Carlos Rojas, el hijo que la desaparecida pintora tuvo hace treinta y cinco años con el industrial mexicano Rafael Rojas. "Mi hermana hubiera sido abuela. Como ya no está con nosotros –falleció en 2010, de cáncer–, voy a ejercer yo de nona", nos añade con ilusión. Cabe recordar que Carla también era madre de las gemelas Andrea y Paula, que ya tienen 25 años y que ha criado Carla como si fueran sus propias hijas.

Antes del nacimiento del bebé de su sobrino Juan Carlos, la vedette ya ejercía de abuela con Izan y Valentina. "Mis nietos son maravillosos", nos dice orgullosa. El primero de ellos ya tiene once años y es fruto del matrimonio que tuvo mayor de los tres hijos de Norma, Marc Ostarcevic Jr., con Patricia Véllez. Ya la pequeña Valentina Martina, de dos años, es la niña de Yelko, hijo mediano de la artista, y Patricia Caula. El único de los hermanos Ostarcevic que no ha sido padre aún es el menor, Cristian.

© Fernando Junco Días después de que publicásemos sus últimas fotografías con Matthias Khün en Mallorca, Norma Duval acudió a los premios Beef Awards que se celebraron el pasado miércoles

Tras la llegada de este nuevo miembro a su familia, Norma espera reunir a todos sus hijos y nietos este verano. De todas formas, la vedette tendrá que hacer planes para verlos, porque se presentan unos meses de calor muy frenéticos para ella. "Tengo mucho trabajo y viajes con mi marido fuera de España. Voy a estar por el Mediterráneo navegando. Pero también iré a mi casa –de Mallorca–, que se convierte en un hotel en verano con mi familia", nos bromea.

De todas formas, estupenda a sus 68 años, Norma también nos confesó que tiene el cuerpo a punto, así que no le preocupa la 'operación biquini' con las vacaciones a la vuelta de la esquina. "No tengo ningún mérito porque ni engordo ni nada", nos afirmó antes de contarnos cómo es su vida en Suiza con Matthias Khün, con el que se casó por sorpresa en noviembre de 2022, tal y como nos anunció en ¡HOLA! en su momento. "Allí, mi vida es muy tranquila. Pero me viene muy bien porque como llevo una vida muy loca y estar en Suiza me sirve para descansar", nos explicó la feliz abuela.