Norma Duval anuncia emocionada el nacimiento de su segunda nieta: ‘Es una preciosidad’

Norma Duval es la abuela más orgullosa del mundo, y así lo ha hecho saber a todos sus seguidores con una tierna imagen de su nueva nieta. “Comunicaros que el 7 de julio día de San Fermín nacio por fin mi pequeña nietecita. No puedo estar más feliz con mis dos nietos. Izan ya con 9 Años y la pequeña valentina. PD es una preciosidad de Bebé, Feliz Domingo 💕💕💕💕💕”, ha escrito Norma muy ilusionada. En la fotografía se aprecian los pies de la pequeña junto a un bonito ramo de flores.

Norma Duval despide el año con la mejor notcia: 'Voy a tener una nieta'

El segundo hijo de la presentadora, Yelko, se convierte en padre por primera vez con la llegada de Valentina. A Norma se le cae la baba con su nieto Izan, pero confesaba a finales del año pasado en exclusiva a esta revista, que le hacía muchísima ilusión la llegada de una niña a la familia. "Estoy encantada con mi nieto, que es una preciosidad, pero tener una nieta me hace muchísima ilusión... Creo que es porque yo siempre había querido tener una hija y no pudo ser", confesaba Norma en la entrevista. La feliz abuela contaba así lo que disfrutaba de su nieto: "Cuando me dejan a mi nieto procuro darle todo el cariño y pasarlo bien. Es un niño muy bueno, está muy bien educado y muy ilusionado porque va a tener una primita", explicaba.

En ¡HOLA!: Norma Duval habla de la relación de sus hijos con su padre Marc Ostarcevic

A sus 66 años, Norma Duval va a disfrutar del primer verano junto a su nieta, y probablemente de la mano de Matthias Kühn, con el que se ha dado una nueva oportunidad, tal y como ¡HOLA! informó en exclusiva. La presentadora anunciaba que había puesto fin a su relación después de 13 años de amor, en los que se llegó a plantear la posibilidad de pasar por el altar hace cinco meses, pero después de ese paréntesis la pareja confirmaba su reconciliación en unas fotografías juntos en Mallorca.

VER GALERÍA

Norma Duval y Matthias Kühn: Sorprendente reconciliación cinco meses después de su ruptura

Norma está recuperando la ilusión después de sufrir uno de los peores golpes de su vida, el fallecimiento de su madre, Purificación Aguilera, que dejó a la vedette completamente desolada. Norma revelaba en este medio cómo se encontraba tras perder a una de las personas más importantes de su vida. “Cuando murió me quedé destrozada… A mi madre le debo muchísimo, me ayudó a que lograra mi sueño de ser artista, algo a lo que mi padre, como militar, se oponía. Ella me animó y me acompañó a todos los sitios para que lo consiguiese”, confesaba la vedette. Aunque nunca se está preparado para la muerte de una madre, Norma sabía que era inminente. “Era algo que esperaba, porque estaba ya en la última fase del alzhéimer. Afortunadamente, creo que no sufrió. Estaba tranquila, muy bien atendida, comía bien… Murió de una parada cardiorespiratoria”, explicaba.